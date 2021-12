Bahia vence o Feirense por 2 a 0 no reencontro com a torcida em Pituaçu

Na sua primeira partida diante do torcedor no estádio de Pituaçu em 2011, o Bahia não apresentou um bom futebol, mas derrotou o Feirense por 2 a 0 na tarde deste domingo, 23, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Os gols tricolores foram marcados por Camacho e Ávine, no segundo tempo do jogo.

Nos 45 minutos iniciais, o tricolor não fez uma boa apresentação e só chegou a assustar o goleiro Naldo, do Feirense, aos 21 minutos com um chute de Ávine, que passou perto do gol. Aos 27 minutos, foi a vez de o clube de Feira de Santana quase marcar. O meia Cristiano bateu falta colocada e exigiu uma bela defesa de Tiago.

Na volta para o segundo tempo, o treinador Rogério Lourenço colocou o lateral-esquerdo Dodô no lugar de Rafael Jataí e deslocou Ávine para o meio-campo. A mudança não surtiu efeito no início, e quem começou assustando foi o Feirense, com o meia Ananias, que arriscou chute de fora da área e quase abriu o placar.

Somente aos 29 minutos, a torcida tricolor pôde comemorar em Pituaçu. Jael tentou fazer lançamento na área, a bola desviou em Ananias e sobrou para Camacho, que entrara minutos antes no lugar de Bruno Paulo. O meia passou pelo adversário e chutou no gol, abrindo o placar para o Bahia.

O Feirense sentiu o gol tricolor e caiu de rendimento na partida. Aos 32 minutos, Ávine fez jogada individual, driblou um zagueiro e chutou forte no canto.

Com a vitória, o Bahia marcou seus três primeiros pontos na competição, subindo subiu para a quinta colocação do grupo A, à frente apenas do Juazeiro, que perdeu as duas. Na próxima quarta-feira, 26, o Esquadrão volta a campo contra o Ipitanga, às 21h, em Senhor do Bonfim.

BAHIA 2 X 0 FEIRENSE



Local: Pituaçu

Árbitro: Jailson Macedo Freitas

Assistentes: Raimundo Carneiro de Oliveira e Carlos Vidal Pereira de Oliveira



Gols: Camacho, aos 29 minutos, e Ávine, aos 32 minutos do 2º tempo para o Bahia

Cartões amarelos: Naldo e André Cabeça (Feirense)



Bahia: Tiago; Ananias, Nen, Titi e Ávine; Rafael Jataí (Dodô), Boquita, Hélder e Bruno Paulo; Jael e Souza (Maranhão).Técnico: Rogério Lourenço.

Feirense: Naldo; Capone, Valdo, Sílvio e Robson (Marcos) (Jaiminho); Fabinho, Cristiano, Ananias e André Cabeça; Paulo Roberto e Evanildo (Sandro Ricardo). Técnico: Duzinho.

adblock ativo