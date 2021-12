Bahia vence o Camaçari em Pituaçu e respira no Baianão

Após o início de semana conturbado com a saída do treinador Rogério Lourenço, o Bahia recebeu o Camaçari na noite desta quarta-feira, 9, em Pituaçu, e, diante de 3.688 torcedores, venceu a partida por 2 a 0. Os gols da equipe foram marcados por Souza e Maranhão.

Com o resultado, o tricolor chega aos sete pontos ganhos e permanece na quinta colocação do Grupo 1. Já o Camaçari continua com quatro pontos e agora ocupa a lanterna do Grupo 2.

No próximo domingo, 13, Camaçari e Bahia voltam a se enfrentar na abertura do 2º turno, no Estádio Armando Oliveira, em Camaçari.





O jogo - O Bahia começou a partida com maior posse de bola e, logo aos quatro minutos de jogo, assustou o goleiro Alan. Ávine partiu livre pela lateral esquerda, cruzou a bola na área e a zaga do Camaçari cortou antes da chegada do atacante Souza.

Parecia que o primeiro tempo seria de goleada do tricolor, mas os jogadores entraram em campo nervosos, cometendo erros nos últimos passes e conclusões de jogadas. Aos dez minutos, Pedro Beda aproveitou rebote de escanteio, tentou jogada individual, mas parou na zaga do Camaçari e acabou cometendo falta de ataque.



Aos 22 minutos, o Esquadrão teve mais uma chance de marcar em uma falta perto da área. O goleiro Tiago se dirigiu para cobrar, mas Ávine não permitiu e acabou mandando a bola nas mãos do goleiro Alan.



Com metade dos primeiros 45 minutos jogados sem gols, a pequena torcida do Bahia presente em Pituaçu já ensaiava as primeiras vaias contra seus jogadores quando, aos 36 minutos, o lateral Marcos foi derrubado na área e o árbitro Gleidson Santos Oliveira marcou pênalti. O atacante Souza foi para a cobrança e marcou seu primeiro gol pelo tricolor.



Mesmo com o gol marcado, o Bahia continuou sem poder de criação e o primeiro tempo terminou com a vitória pelo placar mínimo.



Na volta para o segundo tempo, o Camaçari continuou sem levar perigo ao gol de Tiago e o jogo seguiu sem dificuldades para o tricolor. Tentando se aproveitar da ineficiência do adversário, Chiquinho de Assis colocou Boquita no Lugar de Maurício e Maranhão no lugar de Pedro Beda.



As alterações fizeram efeito e, aos 28 minutos da etapa final, após cruzamento de Marcos, Maranhão desviou de cabeça para fazer o segundo gol do Esquadrão. Dez minutos depois, Camacho recebeu bola livre na área, mas chutou em cima de Alan e perdeu a chance de fazer o terceiro.



Aos 44 minutos, para ganhar tempo, Chiquinho de Assis fez sua última alteração e colocou Jones no lugar de Camacho. Com 47 minutos, Gleidson Oliveira apitou o final da partida em Pituaçu.

Bahia 2 x 0 Camaçari



Bahia: Tiago; Marcos, Titi, Luizão e Ávine; Marcone, Hélder, Camacho (Jones) e Mauricio (Boquita); Pedro Beda (Maranhão) e Souza.

Técnico: Chiquinho de Assis.



Camaçari: Alan; Amilton Júnior, Santana (Marins), Fabiano e Ronaldo; Totinga, Dinho, Ruan e Éder; Stefan e Márcio Carioca (Igor).

Técnico: Sérgio Araújo.



Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).

Gols: Souza (aos 36 min do 1º tempo) e Maranhão (aos 28 min do 2º tempo).

Cartões amarelo: Dinho e Amilton Júnior (Camaçari); Marcos e Tiago (Bahia).

Público: 3.688 torcedores.

Árbitro: Gleidson Santos Oliveira.

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos e Mick Santos de Jesus.

Confira os demais resultados da sexta rodada:

Vitória da Conquista 2 x 1 Feirense

Bahia de Feira 1 x 1 Fluminense

Colo-Colo 1 x 0 Serrano

Juazeiro 1 x 0 Ipitanga

Atlético 1 x 1 Vitória

adblock ativo