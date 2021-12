Bahia vence o Atlético de Alagoinhas e entra no G-4 do Estadual

Neste domingo, 4, teve reedição da última final do Campeonato Baiano, e o Bahia voltou a levar a melhor contra o Atlético de Alagoinhas. Em Pituaçu, pela sétima rodada do estadual, o Tricolor fez 2 a 1 no Carcará. Bruno Camilo e Gustavo Henrique marcaram para o Esquadrão. Dionísio diminuiu para o visitante, que ficou com um a menos desde os 15 minutos do segundo tempo.

O Esquadrão não chegou a ter uma grande atuação, mas foi seguro dentro de campo e dominou a maior parte dos 90 minutos. O que foi suficiente para encerrar a sequência de quatro partidas sem vitórias no Campeonato Baiano e deixar o time em uma situação menos desconfortável na briga por uma vaga no G-4.

Agora com nove pontos, o Bahia ocupa a quarta posição na tabela. A próxima rodada do estadual será apenas dia 18 de abril, daqui a duas semanas. O adversário do Tricolor será o Bahia de Feira, mais uma vez em Pituaçu.

O jogo

Os primeiros 15 minutos foram de muita troca de passe e poucas finalizações em Pituaçu. Só aos 17’ um dos goleiros foi exigido, e quem conseguiu articular a jogada de ataque foi o Bahia.

Renan Guedes recebeu pelo lado direito, avançou e passou para Pablo. O meio-campista apareceu como elemento surpresa para finalizar dentro da área e até pegou firme na bola, mas ela foi na direção do goleiro Fábio Lima, que segurou a pancada em dois tempos.

Com dificuldade para voltar a achar espaços na defesa visitante, o Tricolor resolveu arriscar de fora da área, e colheu bons frutos da aposta.

Aos 23 minutos Bruno Camilo foi acionado depois de um escanteio cobrado curto, dominou e mandou a bomba. A bola rasteira surpreendeu Fábio Lima, que precisou ir buscar ela no fundo das redes.

Depois que ficou atrás do placar, o Carcará abriu mão da postura defensiva e passou a se arriscar mais no campo de ataque. Isso, no entanto, não chegou a colocar a defesa do Esquadrão em apuros.

Como o Bahia também não conseguiu voltar a agredir os visitantes, a reta final do primeiro tempo foi bem parecida com o início do jogo, sem muita emoção em Pituaçu.

A segunda etapa, por outro lado, começou animada. Já aos dois minutos o Tricolor quase aumentou o placar com um golaço. Felipinho avançou pela esquerda e cruzou para Daniel, que ajeitou de peito para Bruno Camilo. O volante pegou de primeira, sem nem deixar a bola tocar no gramado, e deu um susto em Fábio Lima.

Com menos perigo, o Atlético respondeu no lance seguinte. Reinaldo arriscou de fora da área e viu Matheus Teixeira fazer a defesa. O goleiro voltou a ser exigido aos dez minutos, em novo chute de fora da área. Dessa vez quem arriscou foi Paulinho.

Justamente quando o Atlético vivia seu melhor momento no jogo, o zagueiro Bremer recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o time em inferioridade numérica.

O Bahia então aproveitou para ampliar. Responsável pela primeira bola na rede, dessa vez Bruno Camilo apareceu como garçom. Ele cobrou escanteio na medida para o zagueiro Gustavo Henrique, que subiu mais alto que todo mundo e estufou as redes do Carcará.

Aos 33’ os visitantes diminuíram com Dionísio, em cobrança de pênalti, mas a reação parou por aí e o jogo terminou com o placar de 2 a 1 para o Esquadrão.

