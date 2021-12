Bahia vence o América-MG e chega à final inédita da Copinha

O Bahia conseguiu um feito inédito na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Sub-18) na tarde deste sábado, 22. Pela primeira vez o Esquadrãozinho chega à final da Copinha após passar pelo América-MG por 2 a 1, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).

Com o triunfo, o tricolor faz história e se torna o primeiro clube do Nordeste a garantir vaga na decisão do torneio. O lateral-direito Madson foi o herói da partida. Ele fez os dois gols do tricolor. Caleb marcou para o time mineiro.

Na decisão, a equipe baiana enfrenta o Flamengo, que venceu a disputa por pênaltis por 3 a 0 contra o Desportivo Brasil depois de um empate sem gols durante os 90 minutos. A final da Copinha será realizada nesta terça-feira, 25, no estádio Pacaembu, às 9h (horário da Bahia).

Para a partida decisiva, o técnico Laelson Lopes não vai poder contar com os laterais Madson e Alessandro, além do meia Igor, suspensos com três cartões amarelos. Já o centroavante Rafael, artilheiro do time na competição com cinco gols, e lateral-esquerdo Filipi retornam à equipe após cumprir suspensão.

O jogo - No primeiro tempo, o tricolor entrou ligado na partida e jogou pra cima do time Mineiro. Com um futebol vistoso, o time marcou o primeiro logo aos 30 min, em cobrança de pênalti convertida por Madson, um dos melhores em campo. A partir daí, o América igualou as ações e chegou ao empate aos 37 min, com o meia Caleb, que chutou forte de fora da área.

A etapa complementar começou como terminou o primeiro tempo, com um Bahia envolvente e tomando conta das ações ofensivas, mas esbarrando na defesa do Coelho. No entanto, aos 18 min, o goleiro do América segurou a bola por mais de 6 segundos e o juiz marcou tiro livre indireto. Na cobrança ensaiada, Madson marcou novamente e fez o segundo do tricolor.

Com a vantagem no placar, o time passou a administrar a partida até o apito do juiz.

