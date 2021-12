Bahia vence o ABC e chega a terceiro triunfo seguido no Nordestão

Com o time principal, o Bahia venceu o ABC por 3 a 1, no Estádio de Pituaçu, na quinta-feira, 8, pela 9ª rodada do Campeonato do Nordeste. Com boas atuações de seus meias, principalmente de Ananias, o tricolor chegou à sua terceira vitória consecutiva no Nordestão, e atinge 11 pontos, ficando provisoriamente na nona colocação.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Gaúcho elogiou o primeiro tempo tricolor. “Foi muito bom. Fizemos exatamente aquilo tínhamos combinado. Já sabíamos q iríamos sentir a falta de ritmo, por isso os envolvemos no primeiro tempo”, afirmou o técnico.

Quanto à etapa complementar, Renato confessou que o time se acomodou um pouco.

Perguntado com relação às chances de Rodrigo Gral jogar a partida de reestreia do tricolor na Série B, dia 13, contra o Guaratinguetá/SP, Renato passou a responsabilidade de sua escalação ao departamento médico.

“Amanhã (sexta-feira) conversarei com o departamento médico departamento médico, que vai me dizer se Gral poderá jogar ou não na terça”, ponderou Renato.

O técnico ainda elogiou Arilton e disse que a tendência é que o time suba de produção.

Jogo - O Bahia começou o primeiro tempo atento à marcação. Os jogadores demonstraram empenho desde o início em marcar os jogadores do ABC, dificultando sua saída de bola. Com a volta de Morais e Ananias ao time titular, o meio-campo trabalhou bem a criação das jogadas ofensivas, com uma troca de passes eficiente, virando o jogo quando necessário e buscando as jogadas pelos flancos.

A recompensa pela aplicação tática não demorou a aparecer. Aos 08 minutos, Rogerinho bateu cobrança de falta com força, de canhota, no meio do gol adversário. O goleiro Dida falhou e tomou o primeiro gol da partida.

O Bahia demonstrava garra e aplicação na marcação, dificultando a armação de joagadas do ABC. Em jogada inspirada, Ananias fez linda tabela com Rogerinho perto da área adversária. Rogerinho achou Itacaré livre na pequena área do ABC. O atacante chutou cruzado, no canto direito do goleiro Dida, ampliando o placar em Pituaçu: 2 a 0.

Seis minutos depois, aos 23, o tricolor chegou ao terceiro gol. Rogerinho cobrou escanteio da esquerda, na cabeça de Alison, que subiu sozinho para cabecear no canto direito de Dida, fazendo 3 a 0.

Mesmo com três gols em menos de 25 minutos, o Bahia não diminuiu o ritmo e continuou a pressionando o ABC, que apostava nos contra-ataques para tentar chegar ao gol. O primeiro tempo terminou com a superioridade do tricolor baiano.

A etapa complementar teve início com o Bahia de freio de mão puxado, diminuindo o ritmo do primeiro tempo. O jogo permanecia morno. Com uma boa vantagem no placar, o Bahia não procurava tanto o gol como na primeira etapa. A postura tricolor chamava o ABC para o campo de defesa baiano. O time potiguar tentava chegar ao gol de Fernando, mas não conseguia criar chances.

Em contra-ataque rápido aos 26 minutos, Gabriel entrou na área tricolor e foi derrubado por Hélder, último homem da zaga, que recebeu o cartão amarelo. Zulu cobrou no meio do gol de Fernando e diminuiu a vantagem no placar: 3 a 1.



Na sequência, aos 28, Gabriel Pimba apareceu livre pela esquerda e chutou cruzado, por cima, colocando a bola na trave esquerda de Fernando. O ABC assustava o tricolor e mostrava que ainda estava vivo na partida.



Com a reação potiguar, o Bahia apertou novamente a marcação e passou a controlar mais a bola, com algumas tentativas de ataque pelas laterais. O tricolor conseguiu administrar com eficiência o jogo até o seu desfecho, garantindo mais um triunfo no Nordestão.

O próximo confronto do tricolor será contra o Confiança, no Estádio Lourival Batista, dia 28, às 20h30.

