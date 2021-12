Bahia vence Ipatinga de virada e vai ao segundo lugar na Série B

Em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Bahia venceu o Ipatinga, de virada, por 3x1 no Estádio de Pituaçu, em Salvador. O resultado coloca o Tricolor na segunda posição do Campeonato Brasileiro da Série B.



No primeiro tempo, jogando com três volantes por conta das ausências de Morais e Rogerinho, o Bahia teve dificuldades para impor seu estilo de jogo diante da equipe mineira. Por outro lado, o Ipatinga tentava chegar ao gol com contra-ataques e boas trocas de passe.





O atacante Mendes, a novidade no Bahia, teve a sua primeira oportunidade aos 7 minutos do primeiro tempo. Recebeu na meia lua da grande área, mas chutou em cima da defesa do tigre. Aos 9, Jancarlos cobrou falta. Alisson subiu mais que a defesa do Ipatinga e mandou pra fora.

Em seguida, aos 10, o Ipatinga teve a sua primeira oportunidade com Preto. O atacante deixou Nem para trás e ficou de frente pro goleiro Renê. Mas cochilou e Ávine cortou para escanteio. Doze minutos depois, Jajá cobrou escanteio, a zaga do Bahia vacilou e Thiago Matias fez 1x0 para os vistantes.

Mas a reação do Bahia não demorou a acontecer. Aos 26, Jancarlos cobrou falta sofrida por Ávine no lado esquerdo do ataque do Bahia e empatou o jogo. Aos 29, Hélder vacilou e Alessandro ficou de cara com o gol. Renê, bem posicionado evitou o segundo do Ipatinga.

Término – Aos 45, Alisson, próximo do meio de campo, lançou Ávine. O lateral fez boa jogada pela esquerda e passou para Mendes, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Bahia. Na comemoração, o atacante chorou e foi abraçado pelos companheiros de equipe.

Na segunda etapa o Bahia começou em cima da equipe do Ipatinga e logo foi premiado com o terceiro gol. Aos 4 minutos, Ávine cruzou na área e Adriano, livre, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Mesmo depois do terceiro gol, o Bahia foi pra cima do time mineiro em busca de mais um tento. Aos 16, Ávine cruzou uma bola perigosa na área do Ipatinga e Douglas teve dificuldades para fazer a defesa. O tigre respondeu aos 19. Donizete arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga, mas Renê fez a defesa.

Aos 23, o Bahia chegou perigosamente com Ávine. Mais uma vez o lateral fez boa jogada pela linha de fundo e chutou, o goleiro Douglas espalmou para escanteio. Na cobrança Alisson subiu mais que a zaga e mandou pela linha de fundo.

Expulsão – As coisas ficaram mais tranquilas para o Bahia aos 34. Aleílson puxou contra-ataque do campo de defesa e sofreu falta dura de Max. Como já tinha cartão amarelo, o zagueiro Ipatinga foi expulso e deixou a equipe mineira com 1 jogador a menos. A partir daí, o Bahia apenas administrou o resultado até o fim e chegou ao segundo lugar com 37 pontos nesta Série B.

O próximo jogo do tricolor baiano será contra a Ponte Preta, quarta colocada, no próximo sábado, às 15h50, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, interior de São Paulo.



Bahia x Ipatinga



Bahia - Renê; Jancarlos, Alison, Nen e Ávine(Diego Corrêa); Fábio Bahia, Bruno Octávio, Hélder e Vander; Adriano(Itacaré) e Mendes(Aleílson).

Técnico: Márcio Araújo.



Ipatinga - Douglas; Marcelinho, Tiago Mathias, Max e Marinho Donizete(Chiquinho); Max Carrasco(Léo Santiago), Leanderson, Léo Mineiro e Jajá(Paulo Santos); Alessandro e Preto.

Técnico: Márcio Bittencourt.



Gols: Jancarlos (aos 26 do 1º tempo), Mendes (aos 45 do 1º tempo) e Adriano (aos 4 do 2º tempo) para o Bahia; Thiago Matias (aos 22 do 1º tempo) para o Ipatinga.

Cartões amarelos: Jajá e Max (Ipatinga); Bruno Otávio (Bahia)

Cartão Vermelho: Max (Ipatinga)

Local: Pituaçu, Salvador

Público: 18.052

Renda: R$ 410.155,00

Árbitro: Edivaldo Elias da Silva (PR)

Assistentes: José Amilton Pontarolo (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

