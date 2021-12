Bahia vence Fortaleza e sobe para o quinto lugar no Nordestão

Com um gol de Vander, o Bahia venceu o Fortaleza pela 12ª rodada do Campeonato do Nordeste, nesta terça-feira, 3. O tricolor aproveitou o fato de jogar em Pituaçu e, apesar do início ruim, conseguiu dominar o time cearense por boa parte do jogo, consolidando o 1 a 0 final ainda no começo do segundo tempo.

Foi a quinta vitória consecutiva do Esquadrão no campeonato. Agora, o Bahia ocupa o quinto lugar na competição, encostando no Vitória — último a garantir vaga às semifinais se a primeira fase terminasse agora. O tricolor, entretanto, tem um jogo a mais do que os adversários. O Bahia volta a jogar na quarta-feira, 18, contra o Fluminense de Feira, fora de casa.

Repetindo vacilo conhecido da torcida, o time baiano começou sonolento, dando espaços ao Fortaleza. Até os vinte minutos do primeiro tempo, o Leão do Pici teve bem mais posse de bola, embora esbarrasse numa fechada defesa da equipe comandada por Renato Gaúcho.

O primeiro lance perigoso do Bahia surgiu apenas aos 25 minutos, quando Diego fez preciso cruzamento para Adriano, que cabeceou para o chão. Após o quique, a bola passou por cima da trave de Douglas.

O camisa 1 do Fortaleza, aliás, seria determinante no resultado do jogo. Aos 38 minutos, Vander bateu cruzado, fraco, e o goleiro não segurou. O zagueiro Gaúcho impediu que Adriano marcasse na sobra.

O treinador Zé Teodoro tentou deixar a equipe mais ofensiva no intervalo, mas foi surpreendido pelo Bahia ainda no princípio da segunda etapa. Logo aos 3 minutos, Douglas saiu mal e deu rebote em um cruzamento de Adriano. Vander pegou o rebote, limpou o lateral Peter e chutou rasteiro, no cantinho.

Dominante, o Bahia voltou a levar perigo aos 36 e aos 44, com boas jogadas individuais de Aleílson e Bebeto — que entrou no lugar de Dênis, vaiado pela torcida.

Bahia 1 x 0 Fortaleza

Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato do Nordeste

Bahia: Renê; Dênis (Bebeto), Renê Santos, Diego Santos e Diego Corrêa; Marcone, Bruno Octávio, Felipe (Roberto) e Vander; Adriano (Aleílson) e Jael.

Técnico: Renato Gaúcho

Fortaleza: Douglas; Peter, Gaúcho, César Gaúcho e Jeff Silva; Cleber Goiano (Régis), Marcus Vinícius, Paulo Isidoro e Eder (Rinaldo); André Leonel e Tatu (Reginaldo).

Técnico: Zé Teodoro

Gol: Vander, aos 3 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Reginaldo e Peter (Fortaleza)

Árbitro: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e João Carlos de Jesus Santos (SE)

