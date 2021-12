Bahia vence de forma dramática e se mantém no G4 da Série B

Em jogo com final dramático, o Bahia derrotou o Guaratinguetá por 2 a 1 na tarde deste sábado, e voltou a vencer em Pituaçu, pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão, com gols de Adriano e Morais, de pênalti, com Guaru descontando. A última vitória tricolor em casa tinha sido contra o Ipatinga, em 11 de setembro, por 3 a 1. Depois, amargara um empate com o Vila Nova (1 a 1) e uma derrota para o Icasa (4 a 2).

Com o resultado, o Bahia se mantém no G4, chegando a 48 pontos e abrindo cinco para o Sport, quinto colocado, que perdeu em casa, na Ilha do Retiro, para o Ipatinga, por 1 a 0. O Tricolor permaneceu em quarto lugar, agora empatado com o Figueirense, derrotado pelo Vila Nova por 3 a 1 e em terceiro apenas pela vantagem no saldo de gols (23 contra 12). O líder ainda é o Coritiba, com 53 depois de ganhar do Bragantino por 3 a 2. Já o América-MG venceu de virada o Brasiliense, por 2 a 1, e ficou em segundo, somando 49.

O próximo confronto da equipe tricolor será na terça-feira, quando enfrenta o São Caetano, às 21h, no estádio Anacleto Campanella. O time não contará com Morais, que foi expulso após receber dois cartões amarelos na partida por simulação de falta.



O jogo - O Bahia começou melhor em campo, com uma marcação eficiente na intermediária e partindo para cima do Guaratinguetá, que nos dez minutos iniciais praticamente só se defendeu. Morais foi o maestro da equipe, fazendo a distribuição das jogadas. Ávine, Éverton e Jancarlos se destacaram pela movimentação, com destaque especial para o lateral-esquerdo, que por várias vezes foi uma das opções de ataque pela ponta.



A primeira chance de perigo tricolor veio com Éverton, aos quatro minutos. O atacante invadiu a pequena área paulista e tentou o chute, que saiu mascado devido à marcação da zaga.



Na sequência, aos seis minutos, o Bahia teve a sua primeira chance real de gol. Ávine carregou a bola pelo meio e abriu na esquerda para Adriano, que, frente a frente com o goleiro Jaílson, chutou por cima e a bola bateu caprichosamente no travessão e depois na linha do gol, saindo pela linha de fundo.



Pouco depois, aos oito, Adriano se redimiu do gol perdido e abriu o placar para o tricolor. Ele recebeu passe açucarado de Morais da esquerda, na pequena área, e bateu de primeira, de canhota, sem chances para o goleiro Jaílson. Bahia 1 a 0.



O Guaratinguetá tentava ir ao ataque, mas era impedido por uma competente marcação tricolor desde sua saída de bola. Com o setor de criação desarticulado, o Guaratinguetá tentava se valer de cruzamentos para chegar à área tricolor. O primeiro tempo acabou como começou, com o Bahia melhor em campo.



Logo no início do segundo tempo, aos três, Morais sofreu pênalti ao ser derrubado no setor esquerdo da grande área paulista. O meio-campista bateu com força no canto direito de Joílson. O goleiro paulista ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol tricolor.



Com a vantagem no placar, o Bahia se acomodou em campo e afrouxou a forte marcação que tinha conseguido imprimir durante quase toda a primeira etapa. Os paulistas se aproveitaram da displicência e passaram a pressionar a defesa baiana. A insistência deu frutos e, aos 35 minutos, Nen chegou atrasado no lance, em cima de Jhon, com o pé por cima da bola. O juiz marcou pênalti. Guaru bateu no canto direito de Fernando, que fez ótima defesa, mas ofereceu o rebote, aproveitado pelo cobrador mesmo, que se redimiu e fez o gol paulista. Bahia 2 a 1.

O gol desestabilizou a equipe tricolor. Morais, aos 42, recebeu o segundo cartão amarelo no jogo por simulação de falta e foi expulso. Com um homem a menos, a equipe baiana ficou mais exposta e o Guaratinguetá aproveitou para se lançar ao ataque. Os cinco minutos finais foram marcados por uma blitz paulista, mas o Bahia soube administrar as investidas do adversário e garantir três pontos de novo dentro de casa.

BAHIA 2 X 1 GUARATINGUETÁ

LOCAL: Estádio de Pituaçu, Salvador (BA)

ÁRBITRO: Wladyerisson Silva Oliveira (CE)

AUXILIARES: Thiago Gomes Brígido (CE) e Marcos Antonio da Silva Brígido (CE)



RENDA: R$ 419.000,00

PÚBLICO: 18.443 pagantes

CARTÕES AMARELOS: Morais e Adriano; Gercimar, Guarú e Jorge Luiz

CARTÃO VERMELHO: Morais

GOLS: Adriano, aos oito minutos do primeiro tempo; Morais, aos três, e Guaru, aos 35, na etapa complementar.



BAHIA: Fernando, Jancarlos, Nen, Alison e Ávine; Fábio Bahia, Marcone, Hélder (Vander) e Morais; Adriano (Rodrigo Gral) e Everton (Luisão). Técnico: Márcio Araújo.

GUARATINGUETÁ: Jaílson, Éder, Jorge Luiz, Gustavo Bastos e Régis; Gercimar (Guaru), Célio, Léo Silva e Marcinho (Luis Felipe); Vágner Carioca (Jhon) e Serginho. Técnico: Roberto Fonseca.

