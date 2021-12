Bahia vence clássico e vai à final da Copa 2 de Julho

Em clássico disputado no Estádio de Dias D'ávila na noite de quinta-feira, 11, o Bahia derrotou o Vitória por 2 a 1 e garantiu vaga na final da Copa 2 de Julho - competição disputada por jogadores da categoria sub-17. Agora, o tricolor vai encarar a Seleção Brasileira da categoria na disputa pelo título da competição - o time canarinho venceu o Paysandu-PA por 3 a 1 no outro jogo da fase.

O Leão abriu o placar com Jordi, mas o Bahia empatou com Gabriel em cobrança de pênalti (cometido pelo lateral Alef, ex-jogador tricolor). Paulo Henrique marcou o gol que garantiu o triunfo do Esquadrão. Por ter melhor aproveitamento na competição, o Bahia poderia até empatar a partida que garantiria vaga para a final.

A final será neste sábado, 13, no Estádio de Lauro de Freitas. Como não há vantagem para a decisão do título, o duelo será decidido nos 90 minutos regulares e, caso haja empate, a partida irá para a prorrogação. Se persistir a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.

Copa 2 de Julho

Esta é a sétima edição da competição, que é uma das maiores da categoria sub-17 no Brasil. O Internacional venceu as duas primeiras, a Seleção conquistou mais duas e o Vitória foi o campeão da última copa, em 2011.

adblock ativo