Bahia vence clássico e está na final da Copa Rio Sub-17

No primeiro Ba-Vi decisivo da semana, os representantes baianos na Copa Rio Sub-17 mediram forças na tarde desta sexta-feira, 4, pela semifinal da competição, no estádio Alair Corrêa, na cidade de Cabo Frio, e o tricolor prevaleceu.

O artilheiro Morbeck abriu o placar para o Vitória, mas Everson e Wesley viraram o jogo para o Bahia, decretaram o triunfo tricolor por 2 a 1 e garantiram o Esquadrãozinho na decisão do campeonato.

O Bahia aguarda agora o resultado do de Fluminense e Palmeiras, que duelam no mesmo estádio, na noite desta sexta. A final do torneio está marcada para o próximo domingo, 6.

