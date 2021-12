Bahia vence América-MG em Pituaçu e encosta no G4 da Série B

Em noite inspirada de Jael e Morais, o Bahia aproveitou as expulsões do América-MG e venceu o jogo por 3 a 0, na terça-feira, 24, em Pituaçu, pela 16ª rodada da Série B. Jael marcou dois gols e Adriano “Michael Jackson” fez o terceiro do triunfo do Esquadrão.

Com o resultado, o Bahia fez as pazes com a torcida e pulou para a 6ª posição na classificação da Segundona, com 27 pontos conquistados, encostando no G4. Agora, o Esquadrão fará dois jogos fora de casa, contra Portuguesa e Santo André. A partida contra a Lusa será neste sábado, 28, às 16h10, no Canindé, pela 17ª rodada.

O jogo - No início do primeiro tempo, o América-MG mostrou que não iria facilitar para o Bahia e envolveu o tricolor com toques rápidos. Logo aos três minutos, Irênio cobrou escanteio na área e Luciano desviou para o gol, mas o goleiro Renê estava esperto e defendeu em cima da linha.



Mesmo com o bom toque de bola da equipe mineira, o Bahia marcou forte e também levou perigo. Aos 10 min, Morais fez uma ótima jogada pela direita e cruzou rasteiro para Rogerinho. O meia desviou para o gol e exigiu uma ótima defesa do goleiro Flávio. Fábio Bahia também teve chance ao aproveitar o espaço deixado pelo Coelho no meio-campo. O volante mandou uma bola no travessão com um chute de longa distância, aos 12 minutos.



O Bahia continuou pressionando e Rogerinho desperdiçou outra chance aos 26 min, quando recebeu belo cruzamento rasteiro de Jancarlos e pegou de primeira para fora.



Aos 31 min, foi o América que aproveitou os espaços na defesa tricolor. O time chegou com perigo em um contra-ataque armado por Luciano, que aproveitou a falha de Fábio Bahia e entrou livre na área para marcar, mas finalizou para fora. O atacante Fábio Júnior também teve chance no fim da primeira etapa, após receber passe de peito de Zé Rodolpho, mas chutou para fora.



Na segunda etapa, o Bahia conseguiu fazer valer o mando de campo e pressionou a equipe mineira, ganhando o apoio da torcida para conquistar o triunfo.



Aos 07 min, Morais, que jogou muito bem durante toda a partida, recebeu um passe no meio de campo e arriscou um chute de esquerda, exigindo uma bela defesa do goleiro Flávio.

A estrela de Jael começou a aparecer em uma cobrança de escanteio, aos 15 min. O atacante apareceu livre para marcar, mas cabeceou para fora.



E, aos 17 min, a pressão tricolor surtiu efeito em uma bela jogada de Morais, que arrancou pelo meio de campo e sofreu falta na entrada da área. O meia Neto Maranhão recebeu o segundo cartão amarelo pela infração e foi expulso. Na falta, Jael cobrou rasteiro no canto esquerdo de Flávio e marcou o primeiro do Tricolor.



Após o gol, o volante Dudu ficou nervoso e, após receber um cartão amarelo aos 22 minutos, cometeu falta dura em Morais e foi expulso. Com dois jogadores a mais, o técnico Márcio Araújo, que já tinha colocado Adriano no lugar de Vander no início da segunda etapa, substituiu Rogerinho por Aleílson.

Com três jogadores no ataque, o Bahia foi para cima, mas foi o América-MG que quase marcou com Thiago Silvy, que entrou no lugar de Luciano. Aos 35 min, o atacante aproveitou falha da defesa tricolor e invadiu a área livre, mas adiantou demais e Renê chegou primeiro para tranquilizar o torcedor.



Após o susto, o Bahia marcou o segundo aos 37 min, quando Jancarlos lançou Adriano “Michael Jackson” na área e, após o toque para o meio do atacante, o zagueiro mineiro tentou afastar o perigo, mas a bola bateu no braço de Jael e entrou. O árbitro validou o gol para o Esquadrão.



Aos 44 min, o tricolor fez o terceiro com Adriano “Michael Jackson”, que recebeu um lindo lançamento de Morais e driblou o goleiro Flávio antes de estufar as redes de Pituaçu.

Adriano “Michael Jackson” ainda tentou de bicicleta no fim da partida após belo cruzamento de Jancarlos, mas a bola foi para fora e o jogo terminou mesmo em 3 a 0 para o Esquadrão.



Bahia 3 x 0 América-MG

Bahia: Renê; Jancarlos, Alison, Nen e Ávine; Fábio Bahia, Bruno Octávio, Vander (Adriano), Morais e Rogerinho (Aleílson); Jael (Diego Corrêa). Técnico: Márcio Araújo.

América-MG: Flávio; Marcos Rocha, Micão, Preto e Zé Rodolpho (Nando); Dudu, Dudu Araxá, Neto Maranhão e Luciano (Thiago Silvy); Irênio e Fábio Júnior. Técnico: Mauro Fernandes.

Local: Estádio de Pituaçu, Salvador.

Gols: Jael (aos 19 e 37 min do 2º tempo) e Adriano (aos 44 da 2ª etapa) para o Bahia.

Cartões amarelos: Adriano (Bahia); Dudu Araxá, Neto Maranhão e Dudu (América-MG).

Cartões vermelhos: Neto Maranhão e Dudu (América-MG).

Público: 4.480 pagantes

Renda: R$ 82.630,00

Árbitro: Cleber Wellington Abade (SP).

Assistentes: Kildenn Tadeu Morais de Lucena (PB) e Márcio Freire Lopes (PB).

