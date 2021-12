Bahia vence a Ponte de virada e se torna líder da Série B

Após sofrer gol no início do primeiro tempo, o Bahia aproveitou a expulsão do zagueiro Naldo, da Ponte Preta, venceu a Macaca de virada, por 2 a 1, e se tornou líder da Série B. A partida foi realizada neste sábado, 18, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22ª rodada da competição.

O atacante Reis marcou o gol da Ponte, mas os laterais Ávine e Jancarlos viraram o placar que garantiu o terceiro triunfo seguido e o 12º do Tricolor na Segundona. Agora, a equipe de Márcio Araújo, que tem 40 pontos, defende a liderança contra o Vila Nova, nesta terça-feira, 21, às 19h30, em Pituaçu, pela 23ª rodada.

O jogo - Apesar de um início de partida equilibrado, a Ponte Preta aproveitou a falha defensiva do Bahia para abrir o placar com Reis. O atacante apareceu livre na pequena área e aproveitou cruzamento efetuado por Guilherme da direita, aos sete minutos, para tocar de primeira e balançar as redes de Fernando.

O Tricolor partiu para o ataque na busca do empate e aproveitou a velocidade de seus jogadores para ficar com um jogador a mais, já que Naldo recebeu dois cartões amarelos por cometer falta em Ananias e Adriano e foi expulso.

Aos 27 min, Jancarlos mostrou o perigo proporcionado por suas bolas paradas e quase marcou o gol de empate. O lateral bateu falta, a bola passou pela barreira, mas Leandro Silva apareceu na área para tirar de cabeça.



Aos 29, a Macaca quase marcou o segundo gol da partida, quando a defesa tricolor vacilou novamente e Reis invadiu a área com liberdade. Na finalização, ele escolheu o canto esquerdo de Fernando, mas mandou para fora.



Em cruzamento de Jancarlos no fim da primeira etapa, Adriano aproveitou a sobra de bola e quase marcou de bicicleta, mas a bola foi para fora.

Segundo tempo - O Bahia soube aproveitar a superioridade numérica na etapa final e partiu para cima da Macaca. Logo aos nove minutos, Ávine arrancou pelo meio, chutou forte de fora da área. O lateral acertou o canto esquerdo de Eduardo Martini para marcar um belo gol e empatar o jogo.



Após Jael ter desperdiçado boa chance na entrada da área, o técnico Jorginho recuou a equipe paulista para arrancar o empate, já que estava com um jogador a menos. O defensor Eduardo entrou no lugar de Ivo e o atacante William foi substituído pelo meio-campista Moacir.



Com isso, o Bahia dominou a partida completamente, mas desperdiçou inúmeras chances. Jael, artilheiro da equipe na Série B com nove gols, perdeu duas oportunidades. Na primeira, Adriano o deixou livre para marcar, mas ele pegou mal e mandou para fora. Morais, que entrou no lugar de Bruno Octávio, cruzou rasteiro do lado direito para o atacante, mas ele não estava inspirado e chutou por cima do gol.



Adriano também teve duas chaces. Na primeira, ele aproveitou jogada criada por Jael e cabeceou na trave. Em seguida, recebeu passe de Morais e entrou livre na área, mas chutou por cima do gol da Ponte.

Quando o triunfo estava ficando mais difícil, Jancarlos apareceu para garantir o resultado. Aos 32 min, em cobrança de falta da entrada da área, o lateral cobrou no canto direito de Eduardo Martini, que vacilou e não conseguiu evitar o segundo gol do Esquadrão.



Aos 48 min, a Ponte teve a chance de igualar o placar em uma cobrança de falta, mas Fernando caiu no canto direito para fazer uma bela defesa e evitar o gol do zagueiro Leandro Silva.



Ponte Preta 1x2 Bahia



Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Ponte Preta: Eduardo Martini; Guilherme, Naldo, Leandro Silva e Bruno Collaço; Pirão (Pablo Escobar) , Josimar, Souza e Ivo (Eduardo); William (Moacir) e Reis. Técnico: Jorginho.

Bahia: Fernando; Jancarlos, Vagner, Nen e Ávine; Fábio Bahia, Bruno Octávio (Morais), Hélder e Ananias (Rodrigo Gral); Adriano (Diego Corrêa) e Jael. Técnico: Márcio Araújo.

Gols: Reis (aos 7 min do 1º tempo) para a Ponte Preta; Ávine (aos 9 min do 2º tempo) e Jancarlos (aos 32 min do 2º tempo) para o Bahia.

Cartões amarelos: Naldo (Ponte Preta); Jancarlos e Vagner (Bahia).

Cartão vermelho: Naldo (Ponte Preta).



Árbitro: Vinícius Costa da Costa (RS).

Assistentes: José Javel Silveira (RS) e João L. Monteiro de Souza Jr. (RS).

