Bahia vai sediar Mundial de Luta Olímpica

Após a conquista da medalha de ouro na luta olímpica pela atleta brasileira Joice Silva, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, feito inédito do Brasil na modalidade esportiva, a Bahia recebe a notícia de que sediará o Campeonato Mundial de Wrestling Júnior (Luta Olímpica). A informação foi divulgada no site da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Durante reunião entre representantes da confederação nacional do esporte e o governador Rui Costa, na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia, na tarde de segunda-feira, 27, foram acertados os últimos detalhes para a realização da competição, que acontece entre os dias 11 e 16 de agosto, no Centro Pan-americano de Judô, em Lauro de Freitas.

De acordo com o site da Sudesb, a Bahia venceu a disputa para sediar a competição das cidades de Lausanne, na Suiça, e Sofia, na Bulgária. A expectativa é de que atletas de mais de 50 países participem do Mundial.

"Talvez esse seja o maior evento internacional da história da Bahia. A competição vai servir para estimularmos o esporte, vai gerar emprego, além de divulgar o nosso estado para o mundo", afirmou ao site Álvaro Gomes, titular da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Setre), à qual a Sudesb é vinculada.

O atleta sênior de Wrestling, Davi Albino, medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, também afirmou ao site da Sudesb que a competição, de nível internacional, é um incentivo aos jovens atletas e que sente mais confiança lutando perto dos compatriotas.

"Lutar no seu país é diferente de lutar em outro país. Ter seus familiares assistindo e acreditando em você é um passo para que até a família acredite no seu sonho. Com o apoio, os jovens vão muito mais longe", ressaltou.

