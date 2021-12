Bahia vai receber 10 jogos durante as Olimpíadas 2016

Salvador vai receber cerca de 10 jogos de futebol dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o acordo entre o Estado e o Comitê Organizador foi firmado nesta terça-feira, 3, com a assinatura da carta de intenção pelo governador Rui Costa. Além dos jogos o estado pode receber as seleções em centros de treinamentos que ainda serão definidos.

Na reunião diversos temas foram abordados entre eles a recepção dos atletas, jogos e turistas, como a infraestrutura da cidade, com estádio oficial, campos de treinamento, transporte público para atender principalmente aos locais de competição, segurança, acomodações e oferta de serviço de saúde.

O governador Rui Costa, acompanhado do secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Álvaro Gomes, afirmou durante a reunião que formará um grupo de trabalho, com diversos órgãos e sob liderança da Setre, para acompanhar e organizar a vinda dos jogos e seleções.

"Mais uma vez, assim como na Copa [do Mundo], teremos os olhos do mundo voltados para a Bahia, e teremos condições de receber ainda melhor os atletas e turistas. Temos obras importantes na cidade que estarão prontas e sendo finalizadas até 2016, como a extensão do Metrô e as avenidas Gal Costa e 29 de março. Com elas, vamos apresentar ainda melhor a Bahia para o mundo inteiro", afirmou o governador.

Para o diretor executivo de operações do comitê, Marco Aurélio Vieira, a infraestrutura da capital baiana foi decisiva para a escolha. "A única competição que não se realiza no Rio de Janeiro é o futebol, e Salvador não poderia ficar de fora. Isso porque precisamos, para as Olimpíadas, da concentração de atletas num único local e de que toda população se envolva publicamente em termos de participação com o evento. Agora não falta mais nada, vamos apenas afinar alguns detalhes", explicou Marco Aurélio.

Em 2016, as partidas de futebol terão início no dia 3 de agosto, dois dias antes da abertura oficial do evento.

adblock ativo