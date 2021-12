Bahia vai pegar o Cruzeiro na próxima fase da Copa São Paulo

O Bahia entrou em campo no domingo, 8, precisando apenas do empate para passar de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante do anfitrião São Bernardo, arrancou a igualdade por 1 a 1 e avançou como líder do Grupo 21, com sete pontos.

A equipe comandada por Aroldo Moreira saiu atrás no marcador, mas livrou-se da derrota graças ao gol de Hugo Freitas. Na próxima fase, o Esquadrãozinho vai encarar o Cruzeiro, que terminou em segundo no Grupo 22.

Os times vão se enfrentar nesta quarta-feira, 12, às 15h, no Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), com transmissão do Sportv.

