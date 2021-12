O cenário não poderia ser melhor. O Bahia saiu na frente do Fluminense, na noite desta quarta-feira, 22, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, e ainda atuou praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a mais – zagueiro Eduardo havia sido expulso.

Tiago lemos Bahia vacila e leva empate do Flu de Feira nos acréscimos

Além disso, o Touro fez as três substituições que tinha direito na primeira etapa, o que sinalizava para um desgaste físico no segundo tempo do time feirense. Mesmo assim, o Esquadrão não fez mais gols e pagou caro no apagar das luzes: Rogério empatou para o Touro do Sertão: 1 a 1.

Com o resultado, as duas equipes chegaram a 11 pontos e deixaram o Vitória, com 12, na liderança do Baianão. O Esquadrão foi superior e logo abriu o placar com Gustavo, após falta cobrada por Juninho. O centroavante, porém, estava em posição de impedimento, e o lance terminou anulado pela arbitragem.

O Touro chegou com perigo duas vezes na etapa inicial, ambas pelo lado esquerdo. Na primeira, Luiz Paulo desviou para fora. Na segunda, Jorge Wagner tirou tinta da trave esquerda de Anderson. O Bahia abriu o placar em lance de bola parada. Juninho cobrou falta, a zaga do Flu não afastou o perigo e Éder chutou para balançar a rede – redonda ainda desviou antes de ir para o gol.

No segundo tempo, o zagueiro Eduardo, do Fluminense, foi expulso depois de acertar a cabeça do lateral-esquerdo Juninho Capixaba. Mas o Bahia não aproveitou os espaços para garantir o resultado. Criou pouco.

No melhor lance, Mário – que havia entrado no lugar de Diego Rosa – chutou de fora da área e Jair espalmou. Aos 50 minutos, após cobrança de escanteio e confusão na área, Rogério mandou para a rede e igualou o placar: 1 a 1.

Agora, o Bahia volta suas atenções para a Copa do Brasil. Neste sábado, a equipe comandada por Guto Ferreira vai a Curitiba enfrentar o Paraná Clube. O Esquadrão terá de vencer o jogo para se classificar, já que o empate levará a decisão para a disputa de pênaltis.

Fluminense de Feira 1 x 1 Bahia - 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Joia da Princesa, em Feira de Santana

Quando: Quarta-feira, 22, às 21h45

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Cláudio Antônio Dias Aragão (BA)

Gol: Éder (Bahia) e Rogério (Fluminense)

Cartão Amarelo: Guto

Cartão Vermelho: Eduardo

Fluminense de Feira - Jair; Jarbas, Igor (Rafhael), Eduardo e Deca; Alexandre (Alessandro Azevedo), Guto (Rogério); Jorge Wagner e Fernando Sobral; Luiz Paulo e Janeudo. Técnico: Arnaldo Lira.

Bahia - Anderson; Éder, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Matheus Sales, Juninho, Renato Cajá (Marco Antônio) e Diego Rosa (Mário); Zé Rafael (Kaynan) e Gustavo. Técnico: Guto Ferreira.

