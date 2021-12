Bahia vacila e é derrotado facilmente pelo Coritiba

O Bahia não teve chances diante do Coritiba neste sábado, 14. Na estreia de Márcio Araújo no comando da equipe, o tricolor foi presa fácil para o time paranaense, que dominou toda a partida e venceu por 2 a 0. O Coxa transformou pela primeira vez em gol o seu domínio aos 11 do segundo tempo, em cobrança de falta de Marcos Aurélio. Três minutos depois, Betinho aproveitou falha bizarra de Alison e ampliou o placar.

Com o resultado, o Bahia cai para o sétimo lugar, podendo ser superado pela Ponte Preta. O Esquadrão volta a jogar no próximo sábado, 21, contra o Brasiliense, em Pituaçu.

O jogo – O Bahia começou, ao mesmo tempo, apático e nervoso. Já aos dois minutos, Jael discutiu com o zagueiro Cleiton e ambos levaram cartão amarelo. A partir daí, o tricolor só esperou o adversário em seu campo de defesa. Nas costas de Ávine ou em trocas de passes rápidos pelo meio, o Coxa avançava sem oposição.

Não fosse a incompetência do ataque alviverde, o Bahia sairia do primeiro tempo em desvantagem. A única chance tricolor na primeira etapa veio dos pés de Marcone, que bateu forte uma falta perto do meio-campo e surpreendeu Édson Bastos.

No segundo tempo, melhor orientado por Ney Franco, o Coritiba aproveitou os primeiros minutos para pressionar o Bahia. Renê, porém, estava sempre seguro, salvando o tricolor. Mas, aos 11 minutos, o goleiro não conseguiu impedir que o Coxa abrisse o placar: Marcos Aurélio cobrou falta, a bola passou por todo mundo e o arqueiro ainda foi atrapalhado por Cleiton, que fez menção de colocar a mão na bola.

Apenas três minutos depois, foi a zaga tricolor que ajudou o adversário. Ao tentar dominar a bola dentro da área, Alison falhou clamorosamente e deixou a bola passar. Betinho aproveitou o erro e mandou para as redes.

Coritiba 2 x 0 Bahia

Partida válida pela 14ª rodada da Série B

Data: 14/08/2010

Horário: 16h10

Local: Arena Joinville

Coritiba: Édson Bastos, Fabinho Capixaba, Jéci, Cleiton e Lucas Mendes; Andrade, Marcos Paulo, Dudu e Rafinha; Marcos Aurélio e Betinho. Técnico: Ney Franco.

Bahia: Renê, Fábio Bahia, Alison, Nen e Ávine; Marcone, Bruno Octávio, Hélder e Morais; Rodrigo Gral e Jael. Técnico: Márcio Araújo.

Árbitro: Paulo Henrique de Godoy Bezerra (SC).

Assistentes: Fernando Lopes (SC) e Rosnei Hoffmann Scherer (SC).

adblock ativo