Bahia vacila e cede empate após estar vencendo por 2 a 0

O novo treinador do Bahia, Caio Jr, já percebeu que vai ter trabalho no comando do tricolor baiano. Na tarde deste domingo, 22, ele viu o tricolor abrir 2 a 0 contra o Coritiba e ceder o empate em pleno estádio de Pituaçu. Souza, no primeiro tempo, e Mancini, no segundo, fizeram os gols do Bahia. Everton Costa e Emerson descontaram para o Coritiba na segunda etapa.

Com o resultado, o Bahia manteve-se na zona de rebaixamento, em 19º, com 8 pontos. Já o Coritiba saiu do Z4 e está em 15º, com 9 pontos. Na próxima rodada, o Bahia terá uma missão difícil em São Paulo, onde vai enfrentar o Palmeiras, na quinta-feira, 26, às 21h. Já o Coxa vai até Recife para pegar o Náutico, na quarta, 25, às 20h30.

O jogo



O primeiro tempo começou devagar. O treinador interino Eduardo Barroca congestionou o meio de campo com cinco jogadores, deixando Souza isolado no ataque. O criticado pela torcida, Zé Roberto, que era a esperança do técnico nas armações das jogadas, foi crucial no primeiro gol do Bahia: aos 9 minutos de jogo, ele recebeu pela esquerda e tocou para Souza, que recebeu de costas para o gol, virou e chutou, a bola ainda bateu na mão do goleiro Vanderlei antes de ir para o fundo da rede.

Com o gol, o Bahia se fechou e ficou explorando os contra-ataques com saídas rápidas. Em resposta, aos 13, Roberto, do Coritiba, invadiu a área do tricolor e ficou cara a cara com Marcelo Lomba, mas Ávine se recuperou e travou o chute, impedindo o gol de empate do Coritiba. Aos 19 minutos, Souza puxou o contra-ataque e, na entrada da área, em vez de chutar, preferiu tocar para Zé Roberto, que estava impedido.



Aos 23, Mancini recebeu belo passe pela esquerda mas, sem ângulo, chutou fraco para a defesa de Vanderlei. O Coritiba poderia ter feito o primeiro gol aos 34 minutos. Tiago Ribeiro pegou a sobra na entrada da grande área e, sozinho, arriscou de longe, forte, mas a bola saiu rasteira, fácil para Marcelo Lomba. Ainda no primeiro tempo, aos 40, Zé Roberto puxou contra-ataque pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro, mas a zaga do Coritiba rifou a bola.



Segundo tempo acelerado



A segunda etapa começou com mais um gol do Bahia logo no primeiro minuto. Kleberson recebeu de Souza e cruzou. Mancini desviou de cabeça para o gol de Vanderlei, que não teve chances. O segundo gol deu mais tranquilidade ao Bahia, que continuou buscando os contra-ataques. O Coritiba, precisando da vitória, foi para cima, mas não assustou a meta do goleiro Marcelo Lomba.



Aos 15 minutos, Zé Roberto saiu de campo aplaudido pela torcida e deu lugar a Vander. Aos 19 minutos, Everton Costa aproveitou cruzamento, se adiantou a Marcelo Lomba, e diminuiu de cabeça. A partir daí, o Bahia recebeu o sufoco e, aos 22, o Coritiba fez o gol do empate. Robinho cruzou a bola e Emerson deu um toque de leve, colocando a bola para o fundo da meta de Marcelo Lomba.



Com o empate, as duas equipes partiram para cima para tentarem a vitória. Quase que a equipe visitante virou o jogo. Aos 32, Roberto chutou cruzado, a bola desviou em Titi e saiu para escanteio, raspando na trave.



Aos 40 minutos, foi a vez do Bahia quase desempatar. Souza recebeu passe de Ciro, invadiu a grande área e bateu colocado, mas o goleiro vanderlei tirou com as pontas dos dedos, mandando para escanteio. Aos 43, nova chance para o tricolor. Helder recebeu na grande área e, cara a cara com o goleiro, isolou a bola.



Bahia 2 x 2 Coritiba – 11ª rodada da Série A

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).

Público: 8.380 presentes



Renda: R$ R$ 105.825,00

Bahia: Marcelo Lomba, Fabinho, Lucas Fonseca, Titi e Ávine; Fahel, Hélder, Kleberson (Ciro), Mancini (Diones) e Zé Roberto (Vander); Souza. Técnico: Eduardo Souza.

Coritiba: Vanderlei; Jonas, Émerson, Demerson e Chico (Ayrton); Junior Urso, Willian Farias (Chico), Everton Ribeiro e Robinho (Thiago Primão); Roberto e Everton Costa. Técnico: Marcelo Oliveira.



Cartões amarelos: Kleberson e Souza (Bahia) e Robinho e Chico (Coritiba).

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (FIFA-RJ)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ).

