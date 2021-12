Bahia terá três centros para desenvolvimento da canoagem

Se tudo correr como planejado, a Bahia deve multiplicar em Tóquio-2020 e nos próximos Jogos Olímpicos os resultados positivos que apresentou na Rio-2016. Na noite desta sexta-feira, 2, o governador do Estado, Rui Costa, recebeu no Centro Administrativo da Bahia (CAB) o projeto de construção do Eixo de Treinamento de Canoagem idealizado por Camila Lima - presidente da Associação Cacaueira de Canoagem - e pelo trimedalhista olímpico, Isaquias Queiroz, acompanhado do também medalha de prata na Rio-2016, Erlon Souza.

A proposta revisita a ideia inicial entregue em Brasília, no ano passado, pelo governador e pelo Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Álvaro Gomes, de construir um grande e único Centro de Treinamento, com capacidade para comportar eventos nacionais e internacionais, além de equipamentos de ponta, na cidade de Ubaitaba.

Entretanto, diante da atual realidade que o esporte vive na Bahia, Isaquias e Camila perceberam que a sustentabilidade de um Eixo de Treinamento deste porte seria muito difícil, além de não abranger todas as cidades nas quais a modalidade é praticada. Os canoístas desenharam, então, um novo projeto que visa multiplicar a prática da canoagem, tornando-a mais sustentável e acessível, com a criação de Centros de Treinamento e aprendizado, de médio porte.

Os equipamentos ficarão em Ubatã, Itacaré e na tradicional 'Cidade das Canoas', Ubaitaba. Mais à frente, até Salvador pode ganhar um centro, mas isso vai dependeria de estudos técnicos no Parque de Pituaçu e no Dique do Tororó.

"Esse projeto mostra que as medalhas deles não foram conquistadas só por treinamento, mas também pela inteligência e sabedoria deles", disse Rui Costa ao elogiar a iniciativa dos ubaitabenses.

A maior parte do projeto será tocado por atletas e profissionais da região do Rio de Contas. "Eu queria que houvesse esse investimento antes da Olimpíada, porque como eu já havia dito antes, as pessoas só olham para a gente depois do resultado. Mas agora, com essas medalhas, a gente tem que acreditar mesmo no futuro canoagem", finalizou Isaquias.

