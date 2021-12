Bahia tem o jogo mais atrativo da Copa das Confederações

Mais ingressos solicitados do que a própria capacidade máxima do estádio pode suportar. Nesta sexta-feira, 11, por meio de seu site oficial, a Fifa divulgou a hierarquia de procura de bilhetes para os 16 jogos das Copa das Confederações, que acontecem de 15 a 30 de junho deste ano.

Com 62.628 marcações dos internautas, a partida entre Brasil e Itália, terceira e última do Grupo A, é a que mais tem atraído interesse do público. Bate até, por uma pequena margem, o jogo inaugural do torneio (entre Brasil e Japão), com 62.535 chamadas. A grande final das Confederações, com pouco mais de 46 mil solicitações, também foi superada pelo clássico, que acontecerá em solo baiano.

Vale lembrar que a capacidade total da nova Arena Fonte Nova é de 50 mil lugares, o que levará a Fifa a realizar um sorteio entre os participantes deste lote de ingressos (até o dia 15 de janeiro ainda é possível pleitear uma entrada, inscrevendo-se no site da entidade suíça).

Até o dia 30 de novembro do ano passado - um dia antes de serem revelados os confrontos da competição, em evento ocorrido em São Paulo -, quem solicitasse o ingresso pela marca de cartão Visa (patrocinadora da Fifa) teria direito de aquisição de forma direta, sem precisar se submeter a qualquer sorteio. Ao todo, até aquela data, foram comercializadas 132.843 entradas para todos os 16 jogos.

Contando com a sorte - Diante da possibilidade de ter que contar com a sorte para assistir ao confronto entre as duas maiores seleções vencedoras de Copa do Mundo, o empresário baiano Jorge Luis Santana, de 28 anos, é assertivo: "Tenho fé absoluta de que vou conseguir um lugar. Sempre levo sorte neste tipo de coisa. Vou estar lá na arquibancada para ver esse jogão", diz ele, que empenhou R$ 1.368 por dois ingressos.

"Quero ir com minha esposa. Escolhemos um dos setores mais bacanas para curtir", afirma, empolgado. Além do jogo da Seleção, o empresário também requisitou, pelo mesmo valor, um par de ingressos visando a disputa do terceiro lugar, que também será em Salvador, às 13 horas, no dia 30 de junho.

Assim como Jorge Luís, grande parte dos torcedores que buscam ingressos específicos deste lote, são brasileiros. Segundo dados da Fifa, eles correspondem a 98% dos interessados, contra 2% de mexicanos, espanhóis, japonenses, americanos e italianos.

Capacidade x legado - Mesmo diante da enorme demanda superando a oferta de arquibancadas disponibilizadas, o consórcio construtor da Fonte Nova não fala em arrependimento por ter projetado o estádio baiano para 'apenas' 50 mil lugares. "A demanda para a Copa das Confederações é uma, diferente daquela que será nos jogos do Estadual e outras competições. Projetamos o estádio pensando no legado que ficará", diz Marcos Ferreira, relações públicas do consórcio.

