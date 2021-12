Bahia tem novidades para ingressos a partir do jogo deste sábado

O torcedor do Bahia terá novidades a partir do jogo deste sábado, 21, contra o Brasiliense, às 21h, em Pituaçu, pela 15ª rodada da Série B. Os ingressos de meia entrada só serão vendidos com a apresentação da carteira de estudante.

A boa notícia é que as crianças de até 10 anos poderão entrar gratuitamente, desde que a idade seja comprovada em carteira de identidade ou certidão de nascimento, e que estejam acompanhadas por um responsável.



As entradas de arquibancada custam R$ 40,00, a inteira, e R$ 20,00, a meia. Para a cadeira, o torcedor terá que pagar R$ 60,00 e R$ 30,00, inteira e meia respectivamente.

Sede de Praia do Bahia - Boca do Rio

Loja Oficial Viva Bahêa - Pituba

Bilheterias do Estádio de Pituaçu

Loja Casa do Tricolor - Shopping Capemi

Loja Bahia Sports - Lauro de Freitas

