Bahia tem equipe definida para os Jogos Escolares da Juventude

A Bahia será representada por uma delegação de 200 integrantes na edição deste ano dos Jogos Escolares da Juventude para a faixa etária de 12 a 14 anos. O evento desse grupo está programado para Curitiba (PR), entre os dias 12 e 21 de setembro. O evento ainda terá uma segunda etapa, para estudantes com idades entre 15 a 17 anos, que será realizada de 16 a 25 de novembro, em Brasília (DF).

Maior competição estudantil do Brasil, os Jogos reúnem estudantes das escolas públicas e privadas em 13 modalidades. Criado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em 2005, conta com o apoio do Ministério do Esporte. Atualmente, de acordo com o COB, contempla mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais de cerca de 40 mil escolas e 3.950 cidades do país.

A fase nacional conta, em cada faixa etária, com cerca de 4 mil estudantes. Algumas das principais revelações dos Jogos são as judocas Sarah Menezes, campeã olímpica, e Mayra Aguiar, campeã mundial. Outra referência está na equipe que foi à Londres-2012, quando o país teve 17 atletas que haviam participado dos Jogos Escolares.

Nas seletivas baianas, encerradas no final de semana passado, classificaram-se 62 atletas para as modalidades individuais. Eles vão representar 12 municípios, além de 20 escolas públicas e 13 particulares. Nos esportes coletivos, o estado contará com equipes masculinas e femininas de futsal, vôlei, basquete e handebol, representando os colégios Integral, São José, Salesiano, Edson Cordeiro e Colégio Geo de Juazeiro.

Nos esportes individuais, os baianos estarão competindo no judô, natação, xadrez, atletismo, luta olímpica, badminton, vôlei de praia, ginástica rítmica e tênis de mesa. A maior concentração de atletas é no atletismo, que classificou 21 deles, seguida pelo judô, com 16. Depois vem a natação, com oito participantes.

Aposta de peso

Uma das promessas baianas é a judoca peso-pesado Jailane Sales Santos, de 13 anos, estreante na competição. Em seu primeiro ano de competições, contados a partir de fevereiro, ela coleciona apenas medalhas de ouro nos quatro campeonatos que disputou. O último deles foi a própria seletiva baiana.

Segundo seu treinador Jorge Sobreira, Jailane é uma forte candidata a medalha em Curitiba. “Sempre digo a meus alunos que a medalha a gente conquista nos treinamentos. No campeonato, a gente vai só buscar”, incentivou Sobreira.

Jailane é filha do vigilante Jair Sales, 46, e da ascensorista Arlene Sales, 34. Capoeirista ativo nos anos 90, o pai da judoca conta ter perdido um treino em casa com a filha, tendo sido obrigado a bater no ombro dela para pedir o fim de uma dolorida chave de braço. “Ela aprendeu a técnica e eu não. Além disso, tenho 84 kg e 1,72 de altura, enquanto ela pesa 94 kg e tem 1,75”, tentou justificar Jair Sales. Desempregado, ele não vai poder acompanhar a atual campeã baiana na viagem a Curitiba.

Jailane é conhecida no tatame por treinar com atletas faixas-pretas, mesmo amarrando o quimono com a faixa laranja. Ela começou com a natação e depois a musculação, na luta para perder parte dos 108 kg que tinha. “Quando eu fiz 12 anos, minha mãe me levou ao pediatra e o médico disse que eu teria problemas no futuro, devido ao peso”, contou, lembrando a época do manequim número 52. Agora, após perder 14 kg, passou a vestir 46 a 48.

“Graças a Deus estou perdendo peso”, afirmou a judoca baiana, que diz estar seguindo a trajetória da ex-judoca Ronda Rousey ao descobrir que a norte-americana teve começo parecido ao seu. A norte-americana, ex-campeã do UFC e medalhista olímpica do judô, chegou a machucar a mão da mãe (que também é ex-judoca), em um treino. Jailane destaca outros detalhes. “Conheci o judô pela história de Ronda. Ela também passou pela natação”, relatou.

Professor invisível

A peso-pesado lembra ter tido um começo cheio de dúvidas se seria mesmo o judô seu esporte. Foi atraída pelo histórico de Ronda e do professor Jorge Sobreira, apesar de no primeiro dia de aula levar um susto com o técnico. “Eu tinha visto o sensei Jorge nas fotos do Facebook. Mas quando cheguei lá, era um homem totalmente diferente da foto”, contou a judoca.

A estranheza se explica pela mudança radical sofrida pelo técnico, que nas redes sociais postou fotos de 5 anos atrás, quando ele tinha 138 kg. Atualmente, com 74 kg, chama a atenção mesmo de ex-alunos ou amigos quando acompanha atletas nas competições. “Ao chegar ao elevador de um hotel, em São Paulo, disse: ‘bom dia senhores’. na mesma hora um dos técnicos, amigos de longas datas, perguntou ao colega que ia comigo: ‘cadê o professor Sobreira, ele não veio?”, relembra Sobreira.

O treinador explica que a mudança radical o tornou um homem ‘invisível’, mesmo quando ele estava cara a cara com as pessoas. “Ninguém me reconhecia. Até ex-alunos vinham saber se eu tinha alguma doença. Eu respondia: Estava doente, agora tenho saúde”, completou.

Essa ‘invisibilidade’ é o alvo atual da aluna Jailane, desde que passou a ter Ronda e Sobreira como espelhos na carreira do judoca. “Só pretendo disputar este ano o peso-pesado (até 94 kg). De 2018 em diante vou tentar disputar o peso-médio, até 70 kg”, projeta a lutadora.

Por outro lado, Jailane procura visibilidade nos Jogos Estudantis para conseguir patrocínio na carreira. Se voltar para Salvador com a medalha de ouro, ela terá mais tempo para isso já que os campeões dos Jogos automaticamente conquistam vagas na seleção brasileira de judô que vai disputar o Campeonato Sul-americano.

