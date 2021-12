Bahia tem dificuldades para vencer Fluminense de Feira de virada

Mesmo com um jogador a mais desde os 26 minutos de jogo, o Bahia teve dificuldades para vencer o Fluminense de Feira, de virada, por 3 a 2 na tarde deste domingo, 21, no Estádio Armando Oliveira, em Camaçari, pela segunda fase do Campeonato Baiano. Com a vitória, o Tricolor acumula seis pontos e mantém a liderança do Grupo 2.



Na próxima quinta-feira, 25, o Bahia volta ao estádio Armando Oliveira para jogar contra o Camaçari. Já o Fluminense de Feira, com três pontos, enfrenta o Feirense na quarta-feira, 24, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.





