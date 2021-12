Bahia sofre, mas vence em sua estreia na Série B

O Bahia estreou bem na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o América-RN por 1 a 0 na sexta-feira, 7, em Pituaçu. Apesar de não fazer uma boa partida, a equipe conquistou os três primeiros pontos na competição nacional.

O único gol da partida foi marcado no segundo tempo pelo atacante Rodrigo Gral, de pênalti. O tricolor volta a jogar na Segundona contra o Ipatinga, em Minas Gerais, no dia 15 de maio.

Jogo - O começo do primeiro tempo foi marcado pela pressão do América. O primeiro chute a gol do Bahia só surgiu aos 05 minutos, com Rogerinho, que teve uma boa tentativa da entrada da área pelo setor esquerdo do campo.

Aos 10 minutos, o América chegou ao gol, que foi anulado por impedimento pelo Árbitro. A equipe potiguar continuou sendo ofensiva, exigindo boas defesas do goleiro Fernando.

As jogadas mais perigosas do Bahia aconteceram pelas laterais, com Carlos Alberto e Ávine. Mas os atacantes tricolores pouco apareceram. Gral tentou fugir da marcação potiguar, mas não chegou a criar oportunidades de gol. Já Mendes não participou de uma jogada sequer.

O Bahia só foi assustar o goleiro Rodolpho, aos 39 minutos, após uma falta perigosa cobrada por Rogerinho, que foi um dos melhores jogadores do tricolor no primeiro tempo. Aos 41 minutos, o goleiro Fernando foi substituído por Omar depois que sentiu dores no joelho direito. E o substituto não fez feio, mantendo a tranquilidade sob a meta tricolor.

Na etapa complementar, o time tricolor ganhou a vantagem de ter um a mais em campo com a expulsão de Júlio Terceiro logo no primeiro minuto. Itacaré, que entrou no intervalo no lugar de Mendes, movimentou mais o ataque e desperdiçou uma boa oportunidade de frente para o gol aos 11 minutos. Rodrigo Gral melhorou no jogo, mas só marcou o seu em cobrança de pênalti sofrido por ele aos 20 minutos.

A equipe potiguar, mesmo com um expulso, foi para cima do Bahia na tentativa de empatar o jogo, mas não conseguiu concluir.

No fim do jogo, o zagueiro Douglas derrubou Rodrigo Gral na intermediária e também foi para o chuveiro. Na sequencia da cobrança da falta, o atacante tricolor perdeu uma das melhores chances da partida, quando, sem marcação, mandou a bola no travessão de Rodolpho em uma cabeçada.

Mesmo com os gols perdidos, o Bahia segurou o placar e conquistou sua primeira vitória na Série B.

