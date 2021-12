Bahia sobe 5 posições em ranking de clubes da CBF; Vitória é 17°

Atual campeão Baiano, 11° colocado na Série A do Brasileirão e entre os oito melhores da Copa do Brasil em 2019. Esses foram os resultados que fizeram o Bahia ganhar cinco posições e alcançar o 10° lugar do Ranking Nacional de Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de 2020, com 10.719 pontos.

A nova posição demonstra a evolução do Tricolor no cenário nacional, já que no ano passado o clube estava na 15ª posição do ranking. Nesta nova lista, o Esquadrão aparece a frente de clubes tradicionais como São Paulo (11°), Fluminense (13°), Botafogo (14°) e Vasco (15°).

Vitória em 17°

Mesmo com uma temporada de 2019 abaixo, o Vitória se manteve na 17ª posição do ranking da CBF em 2020. O Leão no entanto perdeu pontos na lista. No ano passado, o Rubro-Negro tinha 8.862 contra 7.045 do ranking atual.

Para mudar o retrospecto o Rubro-Negro buscar ir bem nas competições que disputa neste ano. Até o momento, o Vitória segue vivo nas disputas da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. A equipe ainda tem a disputa da Série B a partir de maio.

O ranking

O Palmeiras é o líder do Ranking Nacional de Clubes da CBF 2020. Terceiro colocado no Brasileirão, o Alviverde se manteve na liderança do ranking, posição conquistada ainda em 2019. Campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América em 2019, o Flamengo assumiu o segundo lugar no ranking, que era do Cruzeiro, rebaixado a Série B, que agora está no quarto lugar. O top-3 é completado pelo Grêmio.

Outra equipe nordestina com grande crescimento no ranking foi o Fortaleza. Impulsionado pelo título da Copa do Nordeste, o Leão que estava na 33ª posição na edição anterior deu um salto no ranking e chegou ao 23º lugar, com 6.585 pontos.

O ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes nas competições recentes.

