Bahia só empata com o Figueirense e se distancia do G4

Mesmo com o apoio da torcida, o Bahia só empatou com o Figueirense em 2 a 2, neste sábado, 31, em Pituaçu, pela 11ª rodada da Série B. Em jogo marcado pela velocidade, o tricolor saiu perdendo e chegou a virar o placar, mas sofreu o empate no fim do jogo. Rodrigo Gral marcou dois em cobranças de pênalti e a dupla de ataque, Wllian e o estreante Reinaldo, assinalaram para o time catarinense.

Com o resultado, o Bahia continua ocupando a 9ª posição, com 17 pontos ganhos, e precisa vencer o ASA no próximo sábado, 7, às 16h10, em Arapiraca, pela 12ª rodada da competição, para tentar encostar no G4.

O jogo - O Bahia começou o primeiro tempo pressionando a equipe do Figueirense, mas errava muitos passes e proporcionava os contra-ataques para o time catarinense. Aos 13 minutos, o Figueirense abriu o placar quando o lateral-direito Bebeto não conseguiu desviar cruzamento da esquerda e a bola sobrou para Fernandes. O meia chutou forte e, após a bola desviar em Bebeto, Willian mandou para o fundo das redes.



O Bahia conseguiu empatar em um pênalti, quando Hélder deixou Ananias na cara do gol com um belo passe e o meia foi empurrado por Ygor dentro da área. Rodrigo Gral bateu com categoria e empatou o jogo, aos 30 minutos.



No segundo tempo, o Bahia foi para o ataque e Jael, que entrou no lugar do lateral-direito Bebeto, recebeu belo passe de Rodrigo Gral e sofreu falta dentro da área. Na cobrança de pênalti, Gral marcou seu segundo gol no jogo e sétimo na competição, aos 10 minutos.



O Bahia continuou a jogar em contra-ataques de velocidade, mas errava no último passe e nas finalizações. Após a saída de Morais para a entrada de Vander, o time não conseguiu manter o jogo rápido.



O time catarinense estava criando jogadas de perigo e o técnico Renato Gaúcho colocou Leandro Bomfim no lugar de Rodrigo Gral para reforçar o setor de marcação.



Aos 35 minutos, lembrando a Série B de 2009, o Bahia sofreu o empate no fim do jogo. Lucas bateu falta e a bola desviou na barreira, Reinaldo aproveitou a sobra, dominou e chutou no canto direito do goleiro Renê.



O tricolor ainda tentou mudar o resultado, mas, com o pouco tempo, o jogo terminou mesmo empatado.

Bahia 2 x 2 Figueirense



Bahia: Renê; Bebeto (Jael), Nen, Vagner e Ávine; Fábio Bahia, Hélder, Ananias, Morais (Vander) e Rogerinho; Rodrigo Gral (Leandro Bomfim). Técnico: Renato Gaúcho.



Figueirense: Wilson; Lucas, João Filipe, Roger Carvalho e Juninho; Ygor, Coutinho, Maicon e Fernandes (Roberto Firmino); Willian (Marcelo Nicácio) e Reinaldo (Jeovânio). Técnico: Márcio Goiano.



Gols: Rodrigo Gral (30 min do 1º tempo e 10 min do 2º tempo) para o Bahia; Willian (13 min do 1º tempo) e Reinaldo (35 min do 2º tempo) para o Figueirense.

Cartões amarelos: Jael (Bahia); Ygor, João Filipe e Coutinho (Figueirense).



Local: Estádio Pituaçu.

Público: 14.314 pagantes.

Renda: R$ 287.480,00.



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF).

Assistentes: Carlos Berkenbrock (SC) e Márcio Eustáquio Sousa Santiago (MG).

