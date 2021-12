Bahia só empata com Fluminense e perde chance de entrar no G4

Com um time formado por jovens e jogadores pouco aproveitados no time principal, o Bahia ficou no empate em 1 a 1 com o Fluminense, em Feira de Santana, na terça-feira, 17, pelo Campeonato do Nordeste. Jogando muito mal, a equipe até abriu o placar, mas levou sufoco do adversário durante quase toda a partida.

O gol do Esquadrão foi marcado por Roberto, de pênalti, aos 18 minutos do primeiro tempo. Aos 8 da segunda etapa, Danilo igualou a contagem, dando um pouco mais de justiça ao resultado.

Agora, o Bahia dá um tempo no Nordestão, já que a próxima partida pela competição será apenas no dia 27 de outubro, contra o Santa Cruz, em Pituaçu.

O jogo – Revoltados com a má campanha no campeonato, os torcedores do Fluminense viraram as bandeiras ao contrário. Não era à toa: o clube não conseguiu sair da lanterna da competição e corre sério risco de ficar fora da próxima edição.

Sendo assim, a boa atuação do Flu no início do jogo era de surpreender. Acuando o Bahia na forte marcação de seus volantes, o time de Feira aproveitava os espaços dados pelo tricolor da capital para pressionar. Aos 17, o Bahia teve um pênalti em sua primeira jogada bem trabalhada: Bebeto entrou na área e foi derrubado por Roni. Na cobrança, Roberto fez o primeiro.

Aos 39, o Fluminense chegou perto do empate quando Sadrack chutou e Bebeto tirou em cima da linha. O meia do Flu ainda levou perigo duas outras vezes no fim do primeiro tempo.

O embalo do time feirense continuou no início da segunda etapa, e o segundo gol veio por consequência. Deon, ex-Bahia, encontrou Danilo em boa condição dentro da área. O atacante teve calma suficiente para tirar do goleiro George, que havia entrado no lugar do contundido Omar.

Nos últimos minutos da partida, a equipe de Feira de Santana ganhou mais um motivo para continuar pressionando: Maurício, que já tinha cartão, interrompeu um contra-ataque e foi expulso. Nos últimos 13 minutos de jogo, porém, o Fluminense chegou até a colocar uma bola no travessão, mas não conseguiu virar o placar.

Fluminense de Feira 1 x 1 Bahia

Partida válida pela 13ª rodada do Campeonato do Nordeste

Fluminense de Feira: Tigre; Oliveira, Souza e Roni; Gaúcho, Glaydstone, Cicinho, Ribinha (Júnior Mineiro) e Sadrack; Deon e Danilo (Petrus). Técnico: Luiz Carlos Cruz

Bahia: Omar (George); Bebeto, Diego Santos, Renê Santos e Diego Corrêa; Leandro, Pablo, Roberto (Renan) e Maurício; Aleílson e Itacaré (Mendes). Técnico: Chiquinho de Assis

Gols: Roberto, aos 18 do primeiro tempo; Danilo, aos 8 do segundo.

Cartões amarelos: Diego Corrêa, Leandro, Maurício (Bahia); Cicinho (Fluminense)

Cartões vermelhos: Maurício (Bahia)

Árbitro: Clodoaldo Mendes da Anunciação (BA)

Assistentes: Carlos Vidal Pereira de Oliveira (BA) e Adailton José Jesus da Silva (BA)

