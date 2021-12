Bahia será sede do Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18

Durante o final de semana, 18 e 19, o Ginásio do Sesi de Simões Filho sediará o Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18. A competição reúne atletas da Bahia e de outros 25 estados, divididos em oito categorias, no masculino e feminino (super-ligeiro e ligeiro, meio leve, leve, meio médio e médio, além de meio pesado e pesado).

O torneio promovido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) em parceria com a Federação Baiana de Judô (Febaju) e a Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb) é a último torneio que fornece pontos para o ranking nacional de base. Os líderes desse ranking representarão o Brasil no Mundial de Judô Sub-18, que será disputado em Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 8 e 11 de agosto.

O gestor técnico nacional da base, Kenji Saito, destacou o nível técnico do torneio e comentou que o campeonato será bem disputado: "Os Campeonatos Brasileiros sempre tiveram um nível competitivo bastante alto. Em Salvador, muitos dos atletas que vão participar do evento estiveram treinando e competindo na Europa, aprimorando suas capacidades técnicas e ganhando experiência".

Preparação - Um dos representantes baianos no competição nacional, Lucas Guimarães, de 17 anos, é natural de Vitória da Conquista. Ele foi o vencedor do Campeonato Brasileiro Regional, realizado no Espírito Santo, em 2012, e vai competir na categoria ligeiro (até 55 kg).

"A Bahia está muito bem representada e as chances dos atletas daqui saírem com um bom resultado são grandes. Ao contrário do ano passado, hoje estou bem mais preparado e, apesar dos atletas dos outros estados serem bem fortes, estou confiante", declarou Lucas.

Essa a segunda vez que a Bahia sedia o Campeonato Brasileiro da categoria. Em 2012, o Estado recebeu o Brasileiro de Judô Master e o Mundial por equipes.

