Bahia sedia campeonato de karatê interestilos

Desta sexta-feira a domingo (3 a 5 de maio) acontece o Zonal Norte-Nordeste de Karatê Interestilos 2013. O evento reunirá aproximadamente 300 atletas baianos durante três dias no Ginásio de Esportes Oyama Pinto, no município baiano de Feira Santana. Ao todo, a competição vai reunir cerca de 1.200 karatecas de 12 estados das regiões. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interistilos (CBKI), com apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

A competição será disputada em duas modalidades (kata, individual e por equipe, e kumite, individual e por equipe), em várias faixas etárias - de Fraldinha (6 anos) até Máster P (acima de 50). Segundo o presidente da Federação FBKI, Emerson Brito, a Bahia tem grandes chances de conquistar diversas medalhas.

Entre os representantes do estado, estão Antônio José (categoria juvenil e vice-campeão brasileiro de kumite em 2012) e Emanuelle Borges (6 anos, 1º lugar no brasileiro de 2012 em kumite individual, considerada promessa de medalha na competição).

"O apoio do governo foi muito importante, porque vamos poder mostrar todo o nosso potencial neste final de semana. A Sudesb têm nos ajudado em todos os passos, desde orientação na realização dos projetos até a capitação de recursos", disse Brito.

adblock ativo