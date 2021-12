Bahia sai na frente, mas perde para o líder Náutico por 3 a 2

O Bahia lutou, saiu na frente, chegou a ter um jogador a mais em campo em parte do segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota fora de casa para o Náutico por 3 a 2, na tarde deste sábado, 24, em partida válida pela 10ª rodada da Série B.



Vander, no primeiro tempo, e Ávine, no segundo, marcaram para o Bahia. Cristiano, Geílson e Giovani, todos no primeiro tempo, fizeram os gols que deixam o Náutico na liderança da Série B, com 23 pontos. Já o Bahia caiu para a nona posição, com 16 pontos.



O jogo – O Náutico começou a partida em cima, impulsionado pela sua torcida. Mas o Bahia se portava bem, saindo com perigo nos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, aos 12 minutos, Gral perdeu uma grande chance. Ananias cruzou na área, e Gral, dentro da pequena área, chutou para baixo. A bola foi fraca e Glédson conseguiu espalmar para escanteio.



Cinco minutos depois, o Bahia abriu o placar. Arilton cruzou na área e a defesa deu o rebote. Na sobra, na entrada da área, Vander chutou forte para o gol, sem chance de defesa para o goleiro Glédson.



O Bahia continuou melhor no jogo e quase chegou ao segundo gol aos 26 minutos. Rodrigo Gral teve outra grande chance dentro da área e bateu sem muita força, no canto. Glédson, em duas defesas, conseguiu evitar que o tricolor baiano marcasse.



Três minutos depois, o Náutico deu um susto, com uma cabeçada de Cristiano, obrigando Fernando a fazer uma grande defesa. Mas, aos 30 minutos, o Náutico chegou ao empate. Giovanni driblou Arilton com facilidade e, da entrada da área, chutou forte e rasteiro no canto do goleiro Fernando.

Como Renato Gaúcho já havia feito as três substituições, o atacante Adriano foi para o gol do Bahia, mas pouco mais de um minuto depois o árbitro encerrou a partida.



O Bahia volta a campo no próximo sábado, 31, contra o Figueirense, no estádio de Pituaçu. Já o lider Náutico joga no mesmo dia, contra o Paraná, fora de casa.



Náutico 3 x 2 Bahia



Naútico: Glédson; Márcio Tinga, Wescley (Diego Bispo), Vinícius e Anderson Paim (Élton); Wálter, Ramirez, Zé Carlos e Giovanni; Geilson e Cristiano (Thiaguinho). Técnico: Alexandre Gallo



Bahia: Fernando; Arilton(Adriano), Alison, Nen e Ávine; Fábio Bahia, Hélder (Leandro Bonfim), Ananias, Morais (Jael) e Vander; Rodrigo Gral. Técnico: Renato Gaúcho.



Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).



Gols: Vander (17 min do 1º tempo)) e Ávine (09 min do 2º tempo) para o Bahia; Giovani (30 min do 1º tempo), Geílson (34 min do 1º tempo) e Cristiano (46 min do 1º tempo) para o Náutico.



Cartões amarelos: Wálter, Wescley, Vinícius, Élton (Náutico); Ananias, Fábio Bahia (Bahia)

Cartões vermelhos: Thiaguinho (Náutico); Alison e Fernando(Bahia)



Público: 9748 pagantes

Renda: Não divulgada



Árbitro: André Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

