Bahia recebe melhores ciclistas de montanha no Brasil Ride

A Bahia volta a sediar a principal ultramaratona de ciclismo de mountain bike, o Brasil Ride, que na sua 8ª edição vai reunir os principais atletas da modalidade vindos de vários países para o desafio entre os dias 14 e 21 de outubro.

Com as inscrições em andamento nesta sexta-feira, 6, pela internet, a competição será disputada em sete etapas de ciclismo pela região da Costa do Descobrimento, no Sul da Bahia.

Em sua 8ª edição terá 250 equipes de 22 países e de 24 estados. Nascido na Bahia, o evento reuniu no ano passado 500 atletas de 23 países e 24 estados brasileiros e o Distrito Federal.

Na briga pelo título da edição deste ano, sete dos dez vencedores da competição até o momento já confirmaram presença na prova que será realizada entre o Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, e Guaratinga.

Entre as duplas campeãs da categoria open do evento, apenas a equipe que venceu os dois primeiros anos, em 2010 e 2011, não terá representantes nesta edição.

São eles os bicampeões Robert Novotny e Kristian Hynec, ambos da República Tcheca, sendo que daí em diante sete dos demais ganhadores confirmaram participação.

Vencedores em 2012, os portugueses Luis Leão Pinto e Tiago Ferreira voltam a competir a ultramaratona pelo segundo ano consecutivo no sul da Bahia.

Luís Leão formará parceria com o dinamarquês Soren Nissen, enquanto Tiago Ferreira, atual campeão europeu de Maratona (XCM) e vencedor do Campeonato Mundial de XCM 2016, terá ao seu lado o compatriota José Silva.

"Há cerca de uma semana, Periklis Ilias (GRE) ficou doente e não poderá ir comigo. Assim, pela segunda vez seguida, sou obrigado a trocar de parceiro na última hora", explicou Tiago.

"Vamos fazer uma boa equipe e, seguramente, estar na luta por um lugar no top 5", definiu o português, atual vice-campeão mundial de Maratona.

Brasileiros

Campeões de 2013, o fluminense Henrique Avancini e o mineiro Sherman Trezza vão correr em duplas diferentes nesta edição.

Avancini optou pela categoria open ao lado do tcheco Jiri Novak, vencedor em 2014 e 2015. Já Sherman estará com seu parceiro de 2016 Wolfgang Olsen, também do Rio. Ambos venceram a categoria american men.

"Esta será minha quinta participação na Brasil Ride. Com a saída da prova da Chapada para o Sul da Bahia acredito que exige um pouco mais do físico, com quatro etapas pesadas em sequência", analisou Sherman.

Parceiro de dupla de Jiri Novak, última dupla a conquistar um bicampeonato na categoria open (2014/2015), o holandês Hans Becking correrá com o estreante dinamarquês Sebastian Fini.

"Considero que nossa dupla não é favorita ao título, mas tem um aspecto positivo que é a explosão. Assim, acho possível brigar pelas vitórias nas etapas mais curtas", projetou Hans.

"A maior expectativa no momento é chegar logo ao calor brasileiro e também de poder ir à praia", brincou o holandês.

Atual campeão

Foto: Igor Schifris | Brasil Ride

Finalizando a lista de campeões confirmados, o evento contará com o atual campeão, o italiano Fabian Rabensteiner. Para tentar manter o troféu, ele formará dupla com o compatriota Samuelle Porro.

"Procuramos nos preparar bem, mas será uma corrida difícil no final da temporada. Samuele e eu vamos para dar o nosso melhor e depois, a cada etapa, ver o que acontece", disse Fabian.

Maratona separada

Realizada sempre no sétimo e último dia da Brasil Ride, a Maratona dos Descobrimentos será um evento à parte na principal ultramaratona de MTB das Américas.

Na disputa realizada no formato de cross country marathon (XCM), Arraial d'Ajuda transforma-se em um verdadeiro mar de bicicletas.

Desde a largada da decisão, marcada para às 9h do dia 21 de outubro, o entorno do Uiki Parracho costuma ser tomado por ciclistas de todo o País (24 estados) e de diferentes partes do mundo, com 22 nacionalidades.

Na Maratona dos Descobrimentos os ciclistas pedalarão entre Arraial d'Ajuda e Trancoso, com 20% do traçado alterado em relação ao ano passado.

O ponto alto do dia será pedalar nas falésias da região com o mar azul de fundo, um cenário único em ultramaratonas de mountain bike.

adblock ativo