Bahia recebe etapa Regional Nordeste de ginástica rítmica

A etapa nordeste do Torneio Regional de ginástica rítmica, acontece em Lauro de Freitas, no Centro Pan-Americano de Judô, a partir desta quarta-feira, 28 e segue até o dia 1º de setembro. A competição tem entrada gratuita.

As ginastas participantes têm de 9 a 20 anos e são integrantes de 43 clubes de estados do Nordeste. A delegação baiana participa com meninas de 13 clubes, sendo a maior delegação representada.

O torneio conta com categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.

adblock ativo