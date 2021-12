Bahia perde para o Corinthians, segue sem vencer e flerta com o Z-4

Não foi dessa vez que o técnico Mano Menezes conheceu o seu primeiro triunfo à frente do Bahia. Mesmo apresentando evidente melhora em campo na noite desta quarta-feira, 17, o Esquadrão foi derrotado por 3 a 2 pelo Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileira da Série A.

Com o resultado, o Bahia amargou o sétimo jogo sem vencer pelo Brasileirão. Assim, a equipe se manteve na 16ª posição, podendo fechar a rodada na zona de rebaixamento. Agora, o Esquadrão terá um hiato até o jogo seguinte. Só voltará a campo no sábado, dia 26, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

O jogo

A partida desta quarta começou com o Tricolor tomando a iniciativa. Nos primeiros cinco minutos, Élber teve duas possibilidades de marcar, a primeira defendida por Cássio e a segunda mandando de cabeça para fora. O time demonstrava mais volume de jogo e com mais trocas de passes. Em uma dessas subidas, aos 9, Capixaba, Élber e Gilberto fizeram boa triangulação, mas o centroavante, agora vivendo jejum de gols de 12 jogos, desperdiçou de frente com Cássio.

Mesmo com o Bahia melhor, a primeira rede a balançar foi a defendida por Douglas. Em escanteio, aos 16, Fagner fez cobrança ensaiada e Otero apareceu para concluir. Quis o destino que má sorte colocasse a cabeça justamente de Gilberto para tirar a bola do alcance do goleiro do Esquadrão.

O Bahia não se acovardou. No entanto, a bola teimava em não entrar. Aos 23, Gilberto pegou rebote de Cássio e finalizou, mas Danilo Avelar tirou em cima da linha.

Com as linhas recuadas, o Timão aproveitava os contra-ataques. Em avanço pela direita aos 27, Otero cruzou e Araos cabecou tirando tinta da meta de Douglas. Cinco minutos depois, em novo contra-ataque, Roni arriscou de fora da área e mandou sem chances para o goleiro tricolor.

A resposta veio aos 35, após cruzamento na área do Corinthians, Nino aproveitou a sobra para diminuir o placar. Gilberto ainda teve outra chance, aos 37, mas perdeu de novo. Antes do fim da primeira etapa, Cássio ainda fez linda defesa em chute de Capixaba.

Para a segunda etapa, Mano tentou avançar ainda mais o time, ao tirar o volante Ronaldo e colocar o atacante Rossi. Apesar da mexida, quem chegou foi o Corinthians, aos 8, em cobrança de falta de Otero defendida por Douglas. Em nova bola parada, aos 14, o venezuelano exigiu mais uma grande defesa de Douglas. No lance seguinte, Gil aproveitou o escanteio e ampliou.

Com o intuito de dar mais movimentação ao Bahia, Mano tirou os experientes Rodriguinho e Gilberto para colocar Marco Antônio e Saldanha. No entanto, o Esquadrão seguia demonstrando fragilidade nas bolas aéreas e, em cobrança de escanteio aos 24 minutos, Ramiro desviou e Gil perdeu uma chance embaixo da trave.

O Bahia insistia. Chegou a marcar com Clayson, mas o gol foi anulado corretamente por impedimento. O time só foi diminuir aos 43, em cobrança de escanteio desviada por Gregore que terminou com Saldanha empurrando para a rede.

Morre Dudu

Durante o intervalo da partida, foi comunicado o falecimento do preparador físico Eduardo Silva, mais conhecido como Dudu. O profissional era integrante da comissão técnica do técnico Mano Menezes e estava internado desde o último dia 7, em decorrência de um AVC. Ele passou por uma complicada cirurgia e acabou não resistindo.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

