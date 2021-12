Bahia perde muitos gols e é derrotado pelo Santo André

O Santo André freou o bom momento do Bahia e venceu o jogo por 1 a 0, nesta terça-feira, 31, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, pela Série B. O Tricolor foi vítima de suas falhas ofensivas, já que perdeu três grandes chances de marcar seu gol — duas delas antes de o adversário abrir o placar.

Aos 27 minutos do segundo tempo, Vítor Hugo subiu no meio dos zagueiros do time baiano e cabeceou para o chão. Renê até tentou, mas não conseguiu evitar o decisivo gol do time azul e branco.

Com o resultado, o Bahia caiu para o quarto lugar na tabela, mantendo-se no grupo dos que subiriam à Série A. O Esquadrão volta a entrar em campo nesta sexta-feira, 3, contra o Bragantino, às 21h, em Pituaçu.

O jogo – O Bahia começou apático, pressionado pelo adversário no início do jogo. Aos 3 minutos, por pouco Renê não entrega o primeiro gol ao não segurar chute colocado de Andrezinho. A bola pegou na trave. Quatro minutos depois, Xuxa recebeu atrás da zaga tricolor e chutou forte. O camisa 1 se redimiu neste lance, mas quase vacila novamente aos 32, quando soltou em direção à meta uma bola chutada por Cicinho, de fora da área.

Neste período, o Tricolor teve apenas uma chance, com Jael, que cabeceou bola cruzada perfeitamente por Jancarlos após um contra-ataque aos 32. Pouco depois, Fábio Bahia salvou o Esquadrão ao tirar em cima da linha uma bola cabeceada por Vítor Hugo. O zagueiro subiu mais que a zaga e levou perigo, antecipando o que aconteceria no segundo tempo.

A equipe baiana começou bem melhor nos 45 minutos finais. Aos 5, Jancarlos bateu falta perigosa à meta de Júlio César, que desviou para escanteio ignorado pelo árbitro Devarly Lira do Rosário. Aos 13, o Tricolor teve sua grande chance na partida. Rogerinho, que errava muito na partida, acertou excelente passe para Jael, que entrou por trás da defesa e, de frente para o goleiro do Santo André, não conseguiu marcar. O camisa 1 saiu muito bem do gol.

Dois minutos depois, o trio de arbitragem interrompeu um lance perigoso do Bahia. Depois de um escanteio, dois jogadores do Bahia ficaram em posição de impedimento, o que não acontecia com Jael, que recebeu a bola de frente para Júlio César. Parado, o arqueiro esperou a bola entrar.

O gol do Santo André saiu aos 27, numa reedição do lance que Fábio Bahia salvou na primeira etapa. Os defensores tricolores não conseguiram evitar a cabeçada de Vítor Hugo, que mandou a bola para o chão, dificultando ainda mais uma possível defesa de Renê. O goleiro do Esquadrão ainda chegou a tocar na bola: 1 a 0.

Aos 31, Adriano, que havia acabado de entrar, recebeu na direita, cortou o zagueiro, mas não chuta bem com o pé esquerdo e o goleiro defende. Foi o último bom lance do Bahia, que ainda viu o Santo André chegar com perigo aos 34 em boa jogada de Andrezinho pela esquerda.

Santo André 1 x 0 Bahia

Partida válida pela 18ª rodada da Série B de 2010



Local: Bruno José Daniel, em Santo André (SP)



Santo André: Júlio César; Cicinho, Toninho (Douglas), Vitor Hugo e Andrezinho (Rafael Lomar); Wendel, Makelele, Walker e Xuxa; Rychely e Nando. Técnico: Sérgio Soares.



Bahia: Renê; Jancarlos, Vagner, Nen e Ávine (Diogo); Fábio Bahia, Bruno Octávio, Vander (Adriano), Morais e Rogerinho (Aleílson); Jael. Técnico: Márcio Araújo.



Gol: Vítor Hugo, aos 27 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Makelele e Toninho (Santo André); Vander (Bahia).



Árbitro: Devarly Lira do Rosário (ES)

Assistentes: José Ricardo Marciel Linhares (ES) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

