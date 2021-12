Bahia perde de virada para o Santo André na despedida de Pituaçu na série B

>> Opine: como o Bahia deve entrar em campo no último jogo da Série B ?

Mais de 17 mil torcedores compareceram ao estádio de Pituaçu na tarde deste sábado, 20, para a última partida do Bahia no estádio em 2010. Mas, o visitante Santo André estragou o que era para ser uma festa e venceu o Tricolor de virada por 2 x 1.

Com o resultado, o Bahia fica na vice-liderança da série B e vê o sonho do título ir por água abaixo. O Coritiba, que empatou a partida com o Icasa em 2x2, no Ceará, conquistou a taça com uma rodada de antecipação.

Na 38ª e última rodada, no próximo sábado, 27, o Esquadrão de Aço enfrenta o Bragantino no estádio Morumbi, em São Paulo, para defender o segundo lugar na competição. Se perder ou empatar a partida, poderá ser ultrapassado pelo Figueirense e se despedir da série B na terceira colocação.

A Partida – Diferente do jogo contra a Portuguesa, que carimbou a subida do tricolor para a série A em 2011, o Bahia entrou em campo sem disposição para enfrentar o lanterna Santo André. Logo aos 2 min do 1º tempo, o time paulista quase abre o marcador com o meia Makelele.

Aos 6 min de jogo, o atacante Rychely invadiu a área tricolor e só não marcou porque Ávine tirou a bola de cabeça quase que em cima da linha. A primeira chance do Bahia só foi aos 12min com Ananias, que chutou forte de fora da área e a bola raspou a trave do goleiro Neneca. A partir daí, o Santo André teve mais posse de bola e a primeira etapa terminou em 0x0.

Na volta para o segundo tempo, a mudança de ânimo dos jogadores do Bahia, esperada pela torcida, foi ensaiada aos 19 min, quando Jael fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Adriano marcar de cabeça o primeiro gol da partida. Porém, aos 31 min, Rychely acabou com a alegria do público ao fazer uma bonita jogada na entrada da área e rolar para Marques empatar o jogo de carrinho.

Mesmo com um jogador a menos, pois o zagueiro Dênis foi expulso ao fazer falta em Ananias aos 29 min, o Santo André aproveitou a falta de criatividade dos jogadores do Esquadrão e chegou ao gol da virada aos 31 minutos, em mais uma boa jogada do atacante Rychely. O camisa 11 do time paulista arrancou pela direita e cruzou na área para Marques fazer seu segundo gol.

adblock ativo