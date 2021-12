Bahia passa fácil pelo América-RN e se mantém no G-4

Em jogo de cinco expulsões e com um gol em cada tempo, o Bahia venceu com facilidade o América-RN por 2 a 0, no estádio Machadão, nesta terça-feira, 7, na abertura do returno do Brasileirão da Série B, em partida válida pela 20ª rodada. Os gols foram marcados por Jael e Hélder.

Com o quinto triunfo fora de casa, o tricolor atingiu os objetivos e garantiu por mais uma rodada a presença no G-4. Agora, o Esquadrão tem 34 pontos na tabela. Na próxima rodada, o Bahia recebe o Ipatinga, sábado, 11, às 18h30, em Pituaçu.

O jogo - O primeiro tempo começou movimentado e com o Bahia partindo para cima do América-RN. Logo aos 05 minutos, Jael abriu o placar para o tricolor. Adriano chutou dentro da área, a bola bateu na mão da zagueiro e o árbitro marcou pênalti. O artilheiro Jael foi para a cobrança e colocou no canto esquerdo de Rodolpho.

O Bahia seguia melhor na partida e quase ampliou o marcador com Adriano, que desperdiçou duas oportunidades.

No fim do primeiro tempo, o zagueiro Cléber, que já tinha cartão amarelo, fez falta dura e foi expulso, deixando o time da casa com 10 jogadores em campo.

A etapa complementar começou como o primeiro, com forte pressão do Bahia sobre o América-RN. No entanto, aos 16min, Leandro cometeu falta violenta no meio-campo, recebeu o segundo amarelo e também foi expulso.

Os dois times ficaram com dez jogadores em campo e o América-RN cresceu na partida. O time da casa tentou pressionar, mas o Bahia soube administrar e ampliou com Hélder aos 26 min. Após rápido contra-ataque, Hélder recebeu passe na entrada da área e chutou no canto: 2 a 0.

Aos 42 min, Rodrigo Gral e Edson Rocha trocaram agressões e foram expulsos. E, aos 44 min, Chimba completou a lista.

América-RN 0 x 2 Bahia

América-RN - Rodolpho; Cléber, Edson Rocha e Adalberto; Thoni (Saulo), Carlos Alberto, Jackson, Wesley e Berg; Reinaldo (Chimba) e Cristiano Alagoano. Técnico: Lula Pereira.

Bahia - Renê; Jancarlos, Alison, Nen e Diego Corrêa; Fábio Bahia, Bruno Octávio (Leandro), Hélder e Vander; Adriano (Rodrigo Grahl) e Jael (Ananias). Técnico: Márcio Araújo.

Local: Estádio Machadão, em Natal (RN).

Arbitragem: Antônio André Rodrigues de Souza auxiliado por Alcides Augusto de Lira Júnior e Paulo Sérgio Stefanello (trio pernambucano). .

