Bahia Open entra para o calendário do Jiu-Jitsu baiano

No último domingo, 23, Salvador recebeu o primeiro Bahia Open Internacional de Jiu-Jitsu, disputado no ginásio do Campomar, no bairro de Itapuã. Foram mais de nove horas de disputa, envolvendo cerca de 400 atletas, da categoria Juvenil (12 anos) a Super Sênior, e de todas as faixas.

Satisfeito pelo sucesso da competição, o presidente da Federação Baiana de Jiu-Jitsu (FBJJ), Ricardo Carvalho, confirmou que o torneio entrará para o calendário definitivo da entidade. "Neste primeiro evento, tivemos participação de atletas dos Estados Unidos, Argentina e Israel. A nossa intenção é que o Bahia Open cresça e ganhe ainda mais importância para os atletas do estado", projeta o sensei.

Além do Bahia Open, fazem parte do calendário da FBJJ para o próximo ano o Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu, além de uma etapa do Mundial e uma do Sul-Americano da modalidade.

Paulo Fortuna, faixa preta da Academia Edson Carvalho - localizada na Barra - foi um dos atletas beneficiados pela criação do novo torneio internacional: ele foi campeão na categoria dos pesados. "Não tive muito tempo para treinar devido ao dia a dia e ainda trinquei uma costela essa semana. Lutei sentindo, mas graças a Deus deu tudo certo", explicou o vencedor.

Outro campeão do torneio veio do interior do estado, de Itaberaba, no Centro Norte baiano: o faixa preta Erikson Dias, que venceu na categoria dos leves e comemorou agradecendo aos companheiros da cidade. "Foi resultado de muito treino da nossa academia, com o nosso mestre Leandro Carvalho e o nosso colega de treino Gabriel Alves. A gente fez o dever de casa e, aqui, fizemos o que a gente aprendeu lá na academia", lembrou.

Realizado pela FBJJ e com a supervisão técnica da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), o Bahia Open distribuiu mais de R$ 5 mil em prêmios para os campeões.

