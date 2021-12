Bahia nega Cristóvão, mas não refuta troca de técnico

Boato surgido nesta segunda-feira, 2, a possível contratação do treinador Cristóvão Borges foi negada pela diretoria do Bahia. No entanto, a reportagem apurou que não está descartada a troca no comando técnico.

O presidente tricolor Marcelo Sant’Ana acompanhou nesta segunda o nascimento da filha e uma decisão sobre o tema deve ser tomada nos próximos dias.

O elenco já voltou aos trabalhos e, até a partida do dia 12, contra o Palmeiras, terá apenas o domingo de folga.

Tiago e Edson, suspensos, Allione, Thiago Martins e Matheus Sales, por força de contrato, não jogam. Lucas Fonseca e Eduardo voltam de suspensão.

