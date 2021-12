Bahia não resiste ao Flu e cai para a vice-lanterna

A situação do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro segue alarmante: na noite desta quinta-feira, 19, no Engenhão, o Esquadrão não conseguiu segurar o Fluminense e, em tendo sido goleado por 4 a 0, perdeu uma posição e, com os mesmos sete pontos ganhos, ocupa agora a vice-lanterna do torneio.

Como de costume nesta edição da Série A, o time do Bahia apenas transpirou. Apagados, Mancini e Kléberson pouco criaram e, por conseguinte, juntamente com a inoperância dos laterais, anularam a participação de Souza, que horas antes houvera comemorado o efeito suspensivo que o permitira participar do duelo.

O time de Paulo Roberto Falcão se aproveitou da lentidão do time da casa na primeira etapa e, em tendo criado boas jogadas de ataque, foi mais agudo e poderia ter largado na frente do placar. Como não tirou proveito, nada pôde fazer quando, na segunda etapa, o time das Laranjeiras acordou: soberano, o Flu abriu a contagem logo aos dois minutos, em pênalti cobrado por Fred.

Aos 20 minutos, o artilheiro do Flu serviu Thiago Neves na área e, de cabeça, o meia assinalou 2 a 0. Oito minutos mais tarde, Danny Morais cometeu pênalti em Fred e o camisa 9 cobrou com perfeição mais uma vez: 3 a 0. O quarto gol foi de autoria de Wallace, que saiu do banco de reservas para tirar proveito da apatia do tricolor baiano para, com a ponta da chuteira, tocar no canto de Lomba.

Sem Danny Morais, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão, o Esquadrão buscará a reabilitação no Brasileirão às 18h30 do próximo domingo, 22, em confronto direto contra o Coritiba, que tem oito pontos, em Pituaçu; no mesmo dia e no mesmo horário, o Fluminense encara a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

Bahia começa ligado - O primeiro tempo de jogo no Engenhão não empolgou, mas o Bahia foi mais fiel à sua proposta de jogo do que o time carioca e, não tivesse cometido falhas nos momentos cruciais de finalização, poderia ter levado para a segunda etapa um resultado mais favorável.

Na maior parte do tempo, o time baiano diminiu com êxito os espaços do tricolor das Laranjeiras. Pelo Flu, os meias Deco e Thiago Neves não estiveram bem e, por conseguinte, não conseguiram municiar os atacantes Wellington Nem e Fred.

Foi o tricolor da Bahia o dono da primeira oportunidade de gol: aos dois minutos, Hélder arriscou chute forte de muito longe e assustou Diego Cavalieri; a bola raspou o travessão e saiu. Sete minutos depois, Deco também experimentou de fora da área, mas o chute saiu sem força e Lomba fez a defesa.

Aos 13, em jogada ensaiada de escanteio, Thiago Neves testou chute da extremidade direita da grande área e Lomba, bem colocado, segurou. Um minuto depois, em triangulação, Deco foi lançado na área em boa condição, mas chutou travado. O jogo melhorou a partir dos 40: Bruno chutou cruzado pela direita e a bola desviou em Danny Morais antes de ser interceptada pelo susto de Lomba; aos 45, Kléberson tabelou com Mancini em contra-ataque, mas não conseguiu definir a jogada.

Flu se impõe - O segundo tempo de jogo no Engenhão, em consonância com as expectativas que consideravam majoritariamente o time carioca como favorito, pareceu treino do time da casa: sem deixar o time baiano respirar, o Fluminense se impôs e começou a construir a goleada logo aos dois minutos, quando Fred cobrou pênalti no canto contrário ao escolhido por Lomba e fez 1 a 0.

Daí para o segundo gol do Flu, que sairia somente aos 20 minutos, o jogo sofreu um hiato em que a bola esteve sob o domínio do tricolor carioca. No lance do gol, Fred recebeu passe pela esquerda e colocou na conta para Thiago Neves cabecear no canto do goleiro do Esquadrão: 2 a 0.

O Bahia acusou os golpes e teve dificuldades para se articular. Seguiu impune, porém, somente por durante oito minutos: Fred foi impedido de girar na grande área por Danny Morais e, após a marcação da infração pelo árbitro, assumiu ele mesmo a responsabilidade de colocar a bola onde Marcelo Lomba não estava mais uma vez.

A melhor jogada do Bahia no segundo tempo aconteceu em lance individual de Vander, que conduziu a bola no meio campo e disparou uma bomba; a bola explodiu na trave esquerda de Cavalieri. Dois minutos depois, livre, Wallace dominou e, impulsionado pela permissividade da defesa baiana, tocou de bico no canto esquerdo para fechar a conta. Goleada que pôs em xeque a permanência de Falcão.

Fluminense 4x0 Bahia - 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Local: Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Data: Quinta-feira, 19 de julho.

Horário: 21h.

Árbitro: Fabricio Neves Correa (RS).

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Rafael da Silva Alves (RS).

Gols: Fred (aos dois e aos 28 minutos do segundo tempo, repectivamente), Thiago Neves e Wallace (aos 20 e aos 42 minutos do segundo tempo, respectivamente) para o Fluminense.

Cartões amarelos: Marcelo Lomba e Danny Morais (Bahia).

Público: 7413 pagantes.

Renda: R$ 130.075,00.

Fluminense: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Anderson e Carlinhos (Wallace); Edinho (Leandro Euzébio), Jean (Fábio Braga), Deco e Thiago Neves; Wellington Nem e Fred. Técnico: Abel Braga.

Bahia: Marcelo Lomba; Fabinho, Danny Morais, Titi e Gerley (Zé Roberto); Diones, Hélder, Kléberson (Júnior) e Mancini; Vander e Souza. Técnico: Paulo Roberto Falcão.

