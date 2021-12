Bahia luta pelo tri e times do interior tentam surpreender

Dividindo a condição com Pernambuco, a Bahia tem na Copa do Nordeste três representantes. Em 2016, o estado vai contar com Bahia, Juazeirense e Vitória da Conquista. Único representante baiano na Série A, o Vitória ficou de fora do Nordestão após campanha ruim no Baiano do ano passado.

Principal representante do estado, o Bahia busca repetir os acertos e corrigir os erros que custaram a derrota na final em 2015, em confronto com o Ceará, que conquistou o título inédito.

Apesar de ter perdido o título, a edição anterior do Nordestão significou o retorno do Tricolor às fases decisivas. Em 2013, quando o torneio voltou ao calendário, e em 2014 o time acabou eliminado ainda na 1ª fase.

Antes da final do ano passado, a última decisão regional disputada pelo Bahia havia sido em 2002, quando conquistou o bi, batendo seu maior rival, Vitória, na decisão. Destaque para o atacante tricolor Nonato, que marcou três gols nos dois jogos.

Surpresa

Ainda sem vencer no estadual, Vitória da Conquista e Juazeirense tentam melhorar o histórico recente das equipes do interior baiano na Copa do Nordeste.

Nas últimas três edições, Feirense, Conquista e Serrano terminaram em último nos seus grupos. A melhor campanha de um time do interior foi em 2003, quando o Fluminense de Feira foi vice-campeão, perdendo para o Vitória.

Vice estadual em 2015, o Vitória da Conquista tenta se sair melhor do que em 2014, quando teve apenas um ponto nas seis partidas disputadas. Na estreia contra o Ceará, amanhã, o Bode vai jogar no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, devido às reformas no Lomanto Júnior.

Sorteado no mesmo grupo do Bahia, a Juazeirense, que completa 10 anos em 2016, faz sua estreia em torneios regionais amanhã, na partida contra o Confiança. Também devido às reformas, o Cancão de Fogo vai atuar fora de sua cidade, recebendo a equipe sergipana no Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim.

adblock ativo