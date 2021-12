Bahia leva a melhor e vence Ba-Vi por 2 a 1 no sub-20

Em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro sub-20, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 1 nessa quinta-feira, 6, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Os gols do Tricolor foram de Mário e Jeam, enquanto o único do Rubro-Negro foi assinalado por Rafaelson. O placar da partida foi o mesmo da rodada anterior, quando o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1, no estádio do Barradão.

O Bahia começou melhor e saiu na frente com Mário, de cabeça, logo no início da partida. O Vitória, ainda no primeiro tempo, conseguiu o empate com Rafaelson, após jogada rápida do setor ofensivo do Leãozinho.

Logo depois, aos 29 do primeiro tempo, o juiz deu cartão vermelho para Léo Ceará por ter dado cotovelada no adversário. Os jogadores rubro-negros questionaram muito o árbitro e o clima esquentou.

Na segunda etapa, o Bahia assumiu novamente a dianteira no marcador com Jeam, selando o triunfo do Esquadrãozinho, mesmo com a expulsão do lateral Hayner.

Bahia e Vitória têm a mesma quantidade de pontos, mas o Rubro-Negro é o segundo colocado pelo saldo de gols. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta a Ponte Preta, enquanto o Leãozinho pega o Cruzeiro, líder do grupo.

adblock ativo