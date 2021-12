Bahia leva 10 medalhas nos esportes individuais dos Jogos Escolares

A Bahia conquistou 10 medalhas nas modalidades individuais dos Jogos Escolares da Juventude, na categoria entre 15 e 17 anos. No domingo, 13, o atleta Issac Paula Júnior venceu a prova de 1.500 metros livre no atletismo e levou o ouro. A Bahia conseguiu também prata na natação e bronze no judô, no terceiro e último dia de competição.

Também no atletismo, a atleta Railane Batista da Silva, de 16 anos, ficou com o ouro na prova de 3.000 metros do atletismo. Na prova de 200m livres da natação, Windson Pionório ficou com a medalha de prata. Na prova por equipe, as meninas do judô levaram a medalha de bronze.

Os esportes coletivos dos Jogos Escolares da Juventude terão início nesta terça-feira, 15. A delegacão baiana já embarcou para João Pessoa. Na competição, 79 atletas vão representar a Bahia nos torneios de futsal, vôlei, basquete e handebol.

Medalhas da Bahia na competição:

Natação

Ouro

01 - Issac Paula Júnior (Salvador), prova 1.500 metros livre

02 - Bruno Lago, Windson Carlos Pionório, Enzo Estevese e Samuel Huhtala, prova de revezamento 4X50

Prata

01 – Windson Pionório, prova 200 metros

Bronze

01 – Windson Pionorio, prova 1.500 metros livre

02 – Enzo Esteves, prova 50 metros livre

Atletismo

Ouro

01 – Railane Batista da Silva, prova 3 mil metros

Judô

Prata

01 – Isadora Caroline Macario, prova meio leve

Bronze

01 – Isabele Melissa Bispo (Belinha), prova pesado

02 - Rafael Sacramento, prova médio

03 - Elauana Cristina Nascimento, Priscila Guerreiro, Isadora Caroline, Beatriz

Cardim, Tayna Chagas, Larissa da Silva, Andressa Naiane da Silva e Isabele

Melissa de Oliveira, prova por equipe

