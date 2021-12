Bahia lança novos uniformes e camisa para ajudar Maílson

O Bahia lançou, na noite da quarta-feira, 18, no Shopping Paralela, a nova coleção de uniformes da equipe para a temporada 2010/2011, nos moldes do que acontece na Europa. O evento foi coordenado pelo departamento de marketing do clube e pela Lotto, fabricante dos padrões do time.

Participaram da apresentação Jael, Marcone, Omar, Ananias, Ávine e Vander, cada um mostrando uma novidade. O uniforme número 1, utilizado na maioria dos jogos, tem agora uma gola em modelo V metade vermelha, metade azul, com os logos dos patrocinadores OAS no centro e Insinuante nas mangas.

O conjunto número 2 tem ar retrô, lembrando o título da Copa Brasil em 1959, com gola polo e as tradicionais listras em azul, vermelho e branco. Os goleiros utilizarão um padrão diferente do normal: camisa e meias cinza, com short amarelo. Há, também, detalhes em amarelo na gola.

O clube homenageou o ex-lateral Maílson, que sofre de uma doença degenerativa. Visivelmente emocionado, o ex-atleta foi levado ao palco por Jael. A Lotto anunciou que vai vender uma linha especial inspirada em 1988, com a camisa 2. Parte do dinheiro das compras será utilizado no tratamento do ex-jogador.

