Bahia Juniors Cup tem candidato a sucessor de Guga

Reunindo tenistas de 15 países, com idades entre 9 e 18 anos, a 34ª edição do Bahia Juniors Cup volta a Salvador mantendo a fama de torneio revelador de talentos. O sonho de ser um novo Gustavo Kuerten inspira os 307 jovens atletas inscritos este ano no torneio, que começou neste sábado, 29, no Clube Bahiano de Tênis (CBT), no bairro da Graça.

O número de participantes é recorde, considerando que o torneio deste ano tem 50% a mais de atletas em relação a 2017. Além do Brasil, o evento conta com atletas da Rússia, Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai, Holanda, Polônia, EUA, Finlândia, Chile, Grã-Bretanha, Canadá, Índia e Bolívia. As finais estão programadas para o próximo sábado, dia 6, no CBT.

Citado entre os favoritos, o catarinense Pedro Boscardin, de 15 anos, segue os passos do ex-jogador Gustavo Kuerten, nome no qual ele se inspira para competir, junto com o do espanhol Rafael Nadal. Muito antes do tricampeonato em Roland Garros, Guga jogou em Salvador na década de 1990, vencendo o torneio na categoria 16 anos.

Logo depois, Guga se consagrou no tênis mundial, o que atrai a atenção para o futuro de Boscardin. Desde o começo da carreira, o jovem tenista é incentivado pelo Manezinho da Ilha, que o colocou no Time Guga e costuma acompanhar seus treinos e discutir as jogadas com o técnico do garoto, Ricardo Schachter.

Algumas coincidências ligam Guga, Boscardin e Schachter, que já venceu uma partida contra Guga. Ele o derrotou num Campeonato Brasileiro realizado em São Paulo, em partida de três sets, em 1998.

Já Boscardin tem a simpatia de Guga por conta da amizade entre sua família e a dele da época em que o ídolo, também no começo da carreira, teve ajuda de Carolina Boscardin, a mãe de Pedro. Ela participava do circuito e conhecia Guga de viagens em torneios, chegando a dividir apartamentos para eventos por Santa Catarina. O apoio recíproco criou vínculos para o futuro entre as duas famílias, resultando atualmente em avaliações e ajuda financeira a Pedro por parte do ex-número 1 do mundo.

Algumas vezes Kuerten não só acompanha de perto os treinos como bate uma bola com o jogador e o incentiva. “Acho que o backhand na paralela eu consigo fazer bem. Ainda mais que estou confiante na fase atual”, comentou Boscardin, referindo-se a uma das jogadas clássicas de Guga.

O jovem chega a Salvador somente nesta segunda-feira, dia 1º, vindo de Budapeste, onde disputou a Copa Davis juvenil e o Mundial até 16 anos ao lado do baiano Natan Rodrigues, pela seleção brasileira. Ele começou seus primeiros torneios internacionais e já conquistou um na Dinamarca e dois no México.

“Acho um pouco cedo para se falar sobre fenômeno. O caminho a seguir é trabalhar no dia a dia e não ficar pensando se eu sou um novo Guga ou não”, contornou o jogador de 15 anos, eleito o melhor atleta de fora da Europa na temporada.

Concorrência

Sobre o torneio em Salvador, Boscardin considera forte e com muita concorrência pelo título. O baiano Natan é um dos locais mais cotados ao pódio. Ele fez boa campanha no Mundial em Budapeste e se credencia, segundo os organizadores do torneio, também à condição de favorito. Tanto Natan como Pedro só estreiam na terça-feira, 2, no torneio.

adblock ativo