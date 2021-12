Bahia joga melhor, derrota o Vitória e se garante nas finais do Nordestão

O Esquadrão só precisou de um Ba-Vi, o deste domingo, 30, para superar as derrotas diante do arquirrival, que aconteceram na primeira fase do Baianão e no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. A equipe comandada por Guto Ferreira fez sua melhor partida da temporada, não deu chance ao Vitória e comemorou com uma torcida 100% azul, vermelha e branca na Arena Fonte Nova, no clássico que foi o segundo com torcida única – o primeiro do Bahia como mandante.

Os mais de 34 mil tricolores foram fundamentais para o resultado: apoiaram o tempo inteiro e vaiaram a cada toque na bola do time rubro-negro.

O triunfo por 2 a 0 foi suficiente para garantir a classificação à final do Nordestão – jogo de ida havia terminado 2 a 1 para o Vitória –, mas o volume de jogo apresentado pelo Bahia mereceu um placar mais favorável.

O jogo

Fernando Miguel fez pelo menos duas boas defesas e evitou um vexame para o Vitória. O clube comandado por Argel Fucks começou a partida fechado lá atrás. A intenção era explorar os contra-golpes e pegar o adversário de surpresa, mas a estratégia parou na boa marcação tricolor. No primeiro tempo, a maioria das sobras ficou com o Bahia, que teve muita vontade, mas pouca inspiração para marcar.

Sem Hernane, machucado, e Gustavo, suspenso, Guto Ferreira colocou Edigar Junio como centroavante e deu chance a Zé Rafael no time titular. Quem brilhou, porém, foi Allione. O argentino deu trabalho aos marcadores e recebeu passe de Régis para acertar um lindo chute de perna esquerda, de fora da área, sem chance para Fernando Miguel.

Na etapa final, foi Régis quem fez o gol da classificação. A zaga rubro-negra assistiu a um cruzamento de Eduardo cortar parte da área e parar nos pés do canhoto. A empolgação era tanta que o meia foi comemorar com a torcida. Aí, recebeu o segundo cartão amarelo e terminou expulso.

O mesmo aconteceu com Patric logo depois, mas por causa de uma discussão com Armero. No dez contra dez, o Vitória tentou fazer o gol que levaria a partida para os pênaltis, reclamou de pênalti de Lucas Fonseca em Gabriel Xavier, mas mostrou-se pouco criativo para diminuir.

Agora, o Bahia aguarda o duelo Santa Cruz x Sport, que será disputado nesta quarta-feira, 3, para saber quem será seu adversário na final do Nordestão. No jogo de ida deu Santa, e fora de casa: 2 a 1.Os jogos das finais serão disputados nos dias 17 e 24 de maio.

A overdose de Ba-Vis ainda não acabou. Também nesta quarta, na Fonte Nova, o Tricolor encara o Rubro-Negro pelo jogo de ida da final do Baianão. A vantagem de jogar por dois empates é do Vitória.

FICHA TÉCNICA: BAHIA 2 X 0 VITÓRIA - Jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste

Onde: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: 30 de abril de 2017, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

Assistentes: Marcione Mardonio da Silva Ribeiro e Arnaldo Rodrigues de Souza (ambos do CE)

Público: 34.599 pagantes

Renda: R$ 922.231,00

Cartões amarelos: Edson, Feijão, Régis e Armero (Bahia); Patric, Kanu, Gabriel Xavier e Fernando Miguel (Vitória)

Cartões vermelhos: Régis (Bahia); Patric (Vitória)

GOLS: Allione, aos 37 minutos do primeiro tempo; Régis, aos 14 minutos do segundo tempo

BAHIA: Jean; Eduardo, Lucas Fonseca (Jackson), Tiago e Armero; Edson, Renê Júnior, Régis, Allione e Zé Rafael (Juninho); Edigar Junio (Matheus Peixoto). Técnico: Guto Ferreira

VITÓRIA: Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred (Alan Costa) e Geferson (Gabriel Xavier); Willian Farias, Bruno Ramires, Euller e Cleiton Xavier (Paulinho); David e Kieza Técnico: Argel Fucks

