Bahia joga mal novamente e perde para o Atlético de Alagoinhas

O Bahia jogou mal mais uma vez e perdeu a liderança do Grupo 3 ao sofrer sua segunda derrota consecutiva no Baianão 2011. Na tarde de domingo, 10, o Tricolor foi derrotado pelo Atlético de Alagoinhas por 1 a 0, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, em partida válida pela quinta rodada da segunda fase da competição.

O atacante Robert marcou o único gol do jogo, que teve como principal destaque a demissão de Vágner Benazzi do comando técnico do Esquadrão.

A partida também foi marcada por muita confusão no 2º tempo, que começou com um gol marcado por Robert, quando o jogo ainda estava 0 a 0. O jogador do Carcará já comemorava, mas Marcos conseguiu afastar a bola após ela ter ultrapassado a linha, e Rodrigo Martins Cintra não validou o gol.

Porém, o árbitro anulou a jogada porque o assistense Alessandro Matos marcou impedimento na origem do lance, e não por ter entendido que a bola não tinha entrado. Só que os jogadores do Carcará partiram para cima da arbitragem e, o presidente do clube, Albino Leite, derrubou Alessandro Matos com um empurrão.

A confusão só terminou sete minutos depois, quando o árbitro expulsou Sandro, reserva do Atlético, e solicitou que o dirigente do time de Alagoinhas fosse retirado de campo.

Veja os melhores momentos da partida:

Classificação - Com o resultado, o Bahia permanece com sete pontos, mas está na segunda posição do Grupo 3, pois foi ultrapassado pelo xará de Feira, líder da chave com nove pontos após bater o Vitória da Conquista por 2 a 1 fora de casa.

Agora, o Tricolor precisa vencer o Bode no próximo domingo, 17, às 16h, em Pituaçu, para garantir vaga nas semifinais do Baianão. Antes disso, tem um compromisso importante contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, 13, às 21h50, pela Copa do Brasil.

Grupo 4 - Pelo Grupo 4, o líder Vitória venceu o segundo colocado, o Serrano, no sábado, 9, por 3 a 2. Já Camaçari e Feirense ficaram no 1 a 1 neste domingo, mas ainda brigam pela última vaga da chave com o time de Conquista.

Torneio da Morte - Neste domingo, o Juazeiro empatou com o Fluminense de Feira por 1 a 1 no Joia da Princesa e foi rebaixado à Segundona do Baianão. Além do Juá, o Colo-Colo - que venceu o Ipitanga por 1 a 0 - também vai disputar a divisão de acesso do Estadual em 2012.

O jogo ¿ Ao demonstrar muita vontade de sair na frente logo no início da primeira etapa, o Bahia pressionou o time da casa e quase marcou aos três minutos, quando Boquita arriscou chute de perna esquerda de fora da área e exigiu grande defesa do goleiro Vinicius.

Um minutos depois, Thiego levou perigo após cobrança de escanteio, mas desviou de cabeça para fora. Aos nove, foi Zezinho que quase marcou, mas a finalização do camisa 10 foi defendida por Vinicius.

O gol do Tricolor parecia certo, mas o time de Benazzi caiu de produção e viu o Atlético crescer em campo. Aos 11, Carlos Alberto cruzou na área, mas Robert não conseguiu chegar na bola. Aos 30, o atacante fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Gil pegar mal e facilitar para a defesa de Omar.

Segundo tempo - Maurício entrou na segunda etapa para substituir Camacho e desperdiçou boa chance aos 22 minutos. O meia apareceu livre na área após sobra de bola e tocou na saída de Vinicius, mas mandou para fora.

Aos 30, Marcos tirou a bola de dentro do gol após finalização de Robert, mas Rodrigo Martins Citra anulou o lance por ter marcado impedimento na origem da jogada. A marcação da arbitragem gerou uma confusão - marcada principalmente pela agressão do presidente Albino Leite ao assistente Alessandro Matos.

Após sete minutos de jogo parado, o Atlético foi para o ataque e definiu o resultado aos 38, quando o atacante Robert aproveitou falha da zaga tricolor e do goleiro Omar para cabecear para o gol em cobrança de escanteio.

Atlético de Alagoinhas 1x0 Bahia ¿ 5ª rodada da 2ª fase do Baianão 2011

Local: Estádio Carneirão, em Alagoinhas (BA).

Árbitro: Rodrigo Martins Cintra.

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos e José Carlos Oliveira.



Gol: Robert (aos 38 do 2º tempo) para o Atlético.

Cartões amarelos: Emílio, Edi, Vaguinho, Maurício Pantera, Robert e Antônio Carlos (Atlético).

Cartão vermelho: Sandro (Atlético).

Atlético de Alagoinhas: Vinicius; Carlos Alberto, Emilio, Edi e Guga (Paulinho); Vaguinho, Naldo (Rafael), Antônio Carlos e Marcos Neves; Gil (Maurício Pantera) e Robert. Técnico: Quintino Barbosa.

Bahia: Omar; Marcos, Thiego, Titi e Dodô (Mansur); Marcone, Hélder, Boquita (Tressor Moreno) e Camacho (Maurício); Zezinho e Rafael. Técnico: Vágner Benazzi.

