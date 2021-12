Bahia joga mal e fica no empate sem gols com o limitado Doce Mel

Na segunda partida deste sábado, 7, desta vez com o elenco de aspirantes, o Bahia empatou com o Doce Mel por 0 a 0, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 15 pontos e perdeu a chance de garantir a classificação antecipada, mas manteve a invencibilidade.

O técnico Dado Cavalcanti parece ter conversado com Roger Machado e espelhou o esquema utilizado pela equipe principal, saindo de um 4-3-3 para um 4-2-3-1, com uma linha de atacantes de velocidade: Régis Tosatti, Gustavo e Alesson, com Saldanha como a referência da equipe.

Mas, emoção mesmo no primeiro tempo, só nos minutos finais. Aos 36, o Doce Mel teve um gol anulado. Alef cobrou escanteio na direção de Carnaíba, que tocou com o braço na bola antes de balançar as redes do Esquadrão. O árbitro viu e paralisou o lance.

O Tricolor só veio assustar aos 43. Após bela jogada individual de Saldanha, que passou pela marcação e chutou cruzado para o meio da área, e não encontrou ninguém.

Um minuto depois, Gustavo deu belo passe para Alesson na entrada da área, que bateu para o gol, por cima, e acertou o travessão. No rebote, Lepo chutou Nilton defendeu.

Na segunda etapa, a tônica foi a mesma: jogo amarrado e poucas chances de gol. O lance mais perigoso foi aos 35 minutos. Gabriel Esteves na área, chutou e perdeu boa chance.

O time de transição do Bahia só volta a campo no dia 22, pelo Baiano, contra o Atlético.

