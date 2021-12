Bahia inicia preparação visando partida contra o Ceará

Em busca o primeiro triunfo fora de casa, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira, 4, e iniciou a preparação para enfrentar o Ceará, no próximo sábado, 8, às 19h30, na Arena Castelão. A partida é válida pela 8ª rodada da Série A.

O dia de treinos começou com um trabalho físico na academia do clube. Depois das atividades de condicionamento, os atletas que atuaram mais de 45 minutos correram em volta do gramado. Os demais jogadores participaram de um treino com bola aplicado pelo técnico Roger Machado. Passes, chutes a gol e cruzamento foram testados.

A novidade do treinamento foi a presença do atacante Rogério, Recuperado das dores na coxa, o jogador treinou normalmente com o restante do grupo. Já Gilberto ficou na fisioterapia para tratar um incômodo muscular.

