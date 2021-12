Bahia goleia Vila Nova fora de casa e é líder da Série B

O Bahia venceu o Vila Nova por 4 a 0 no Serra Dourada, na terça, 25, e assumiu a liderança da Série B. A despeito da fragilidade do adversário, foi a melhor partida do tricolor nestas quatro rodadas da Segundona. Rodrigo Gral abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, Vander ampliou com um golaço no início do segundo, Gral voltou a marcar de pênalti e, um minuto depois, o tricolor fechou a goleada com Ananias.

O importante resultado deu ao time baiano a liderança do campeonato, com dez pontos, superando o Náutico no saldo de gols. No próximo sábado, 29, o tricolor enfrenta o Sport, em Pituaçu. O time pernambucano está na zona do rebaixamento.

O jogo - Já no início da partida, o tricolor partiu para cima do Vila, investindo no avanço de seus laterais, Apodi e Ávine. Na primeira jogada mais perigosa com seus meias, Rogerinho e Ananias trocaram passes, a cria do Fazendão entrou na área e sofreu pênalti.

Na cobrança, Rodrigo Gral mostrou confiança e bateu ao estilo criado pelo polonês Panenka e popularizado pelo brasileiro Djalminha: de "cavadinha", tocando de leve a bola, enquanto o goleiro Wéverton caiu para o lado esquerdo. Já aos 14 minutos, por pouco o tricolor não marcou o segundo. Rogerinho fez linda jogada pela esquerda, cruzou, mas Ávine furou. O Vila tentava em tímidas investidas pela direita, nas costas do lateral-esquerdo do Bahia, mas não conseguia levar perigo ao goleiro Omar.

Aos 34, mais uma grande chance para o time baiano: Ávine tabelou com Rodrigo Gral, que deixou o camisa 6 sozinho na área. Na hora de finalizar, porém, o chute saiu fraco. Em três minutos, o lateral Anderson Melo, do time goiano, facilitou as coisas para o Bahia. Aos 36, cometeu falta dura em Vander; aos 39, entrou na área, partiu para cima de Alison, caiu e levou o vermelho do árbitro por simulação.

O Bahia não diminuiu o ritmo ao começar o segundo tempo: já com 12 minutos, Vander fez um golaço. O prata-da-casa pedalou, limpou para o pé direito e bateu colocado no ângulo, mostrando que deve ser um forte concorrente para o recém-contratado Morais.

Cinco minutos depois do gol de Vander, o treinador Renato Gaúcho fez a segunda substituição do jogo: depois de ter entrado no lugar de Apodi, lesionado, no primeiro tempo, Carlos Alberto viu Abedi ser chamado para o seu lugar. O lateral saiu insatisfeito de campo.



Aos 26 minutos, Rogerinho foi derrubado pelo goleiro Wéverton, e o árbitro marcou o segundo pênalti da partida. Dessa vez, Gral bateu com mais força, no canto direito, sem possibilidade de defesa para o camisa 1 do tradicional time goiano.



Nem deu tempo de o torcedor do Vila digerir o terceiro gol, e o tricolor ampliou o placar. Pouco depois da saída de bola, Rogerinho encontrou Ávine na área, e este deixou Ananias sozinho, sem goleiro, para marcar o quarto do Bahia no Serra Dourada.



A torcida tricolor, entretanto, ganhou um motivo de preocupação: Rogerinho dividiu uma bola com um defensor do Vila e caiu, contorcendo-se de dor. O meia deixou o campo com uma entorse no tornozelo e não mais voltou. Novamente em igualdade numérica com o adversário, o Bahia apenas esperou o fim do jogo.

