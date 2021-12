Bahia goleia Feirense de virada fora de casa

Apesar do susto no início, foi mais fácil do que se esperava a estreia do Bahia na segunda fase do Campeonato Estadual. Neste sábado à tarde, o Tricolor de Aço mostrou poder de reação e goleou o Feirense por 5 a 1, de virada, assumindo a liderança do grupo 4, com três pontos e quatro gols de saldo.







Krill abriu o placar aos 15 minutos, mas Rodrigo Gral, aos 18, e Bruno Silva, aos 27, deixaram o Tricolor de Aço em vantagem ainda antes do intervalo. No segundo tempo, Rogerinho saiu do banco de reservas aos 11 e ampliou a diferença aos 15, em cobrança de falta.



Ficou ainda mais fácil quando Valdo e Sandro foram expulsos, aos 20 e 25. Com dois a mais, o Bahia até demorou a transformar a vitória em goleada. Renato Gaúcho aumentou o poderio ofensivo do Bahia aos 28, subtituindo o zagueiro Marcone pelo atacante Lima, mas só comemorou de novo depois dos 40. Ananias, aos 43, acertou um belo chute de fora da área, ampliando para 4 a 1. Já nos acréscimos, Edílson desencantou e fez o primeiro gol com a camisa tricolor, completando cruzamento na pequena área.



O Bahia volta a jogar na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, às 21h50. Pelo Baiano, a próxima partida é no domingo, às 16h, contra o Fluminense de Feira de Santana, em Camaçari. O Feirense tenta se recuperar diante do Camaçari, sábado, às 17h.



FEIRENSE 1 x 5 BAHIA



Local: Estádio Alberto Oliveira (Joia da Princesa), em Feira de Santana.

Árbitro: Lúcio José Silva de Araújo.

Assistentes: Raimundo Carneiro de Oliveira e Adson Márcio Lopes Leal.



Gols: Krill, aos 15 minutos, Rodrigo Graal, aos 18, e Bruno Silva, aos 27, no primeiro tempo;Rogerinho, aos 15, Ananias, aos 43, e Edílson, aos 46, na etapa complementar.

Cartões amarelos: Sandro, Krill e Valdo (Feirense); Apodi e Ananias (Bahia)

Cartões vermelhos: Sandro e Valdo.



Feirense: Tigre; Edmar, Valdo, Silvio e Sandro; Germínio, Fábio Santos, Anselmo (Flávio) e Tite (Ricardinho); Jamaica e Krill (Alan).Técnico: Paulo Salles.



Bahia: Fernando; Apodi, Vágner, Nen e Diego; Marcone (Lima), Bruno Silva (Leandro), Abedi (Rogerinho) e Ananias; Edilson e Rodrigo Gral. Técnico: Renato Gaúcho.

